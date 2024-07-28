Bir otel ne kadar benzersiz olabilir dersiniz? Bu içerikte, Çin’de yer alan ve bir çukurun için inşa edilmiş olan InterContinental Shanghai Wonderland isimli otelden bahsedeceğiz.

InterContinental Shanghai Wonderland bir çukurun içine inşa edilmiş olması dolayısıyla dünya çapında benzersiz bir mühendislik harikası olarak anılıyor.

2018 yılında kapılarını açan bu otele ilişkin detayları anlatmaya başlayalım.

Otel tam 88 metre derinliğindeki terk edilmiş bir taş ocağının içine inşa edilmiş!

InterContinental Shanghai Wonderland, dünyanın ilk yerin altına inşa edilmiş oteli olma özelliğini taşıyor.

Şanghay a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş taş ocağının içine inşa edilen bu yapı hem mimari hem de mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor.

Toplamda 18 katlı ve 336 odası olan bu otelin iki katıysa su seviyesinin de altında bulunuyor!

Bu eşsiz özelliği ile bu katlarda konaklayan misafirlere, su altı dünyasının büyüleyici manzarasının tadını çıkarma şansı sunuyor.

Misafirlerine modern lüks ve konforu her alanda yansıtmayı amaçlayan bu otelde hem çeşitli aktiviteler ve olanaklar bunuyor hem de ekolojik mimari tarzını benimseyen bu otelde doğa ile iç içe olmanın da ön plana çıkıyor.

Yer altında bulunan bu otelin inşaatıysa tam 12 yıl sürmüş!

12 yıl gibi uzun bir sürede tamamlanan inşaattaysa çeşitli zorluklarla karşılaşılmış.

Terk edilmiş taş ocağının zorlu yapısının mühendisleri ve mimarları yenilikçi çözümler üretmeye zorladığı biliniyor.

Örneğin, otelin inşaatında kullanılan özel destekleme sistemleri ve su yalıtım teknolojilerinin bu benzersiz yapının daha dayanıklı olmasını sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca, çevre dostu teknolojilerin de otelin inşasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Otelin enerji verimliliğinin, güneş panelleri ve jeotermal enerji kullanımı ile maksimum seviyede tutulduğu söyleniyor.

Bu sayede, otelin hem doğaya zarar vermeden faaliyet göstermesi hem de sürdürülebilirlik konusunda örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

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