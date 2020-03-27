Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, salgını kontrol altına aldıktan sonra şimdi de yabancıların ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldı. Ülke, bu sayede salgını kontrol altına alacak.

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir pandemiye dönüşen koronavirüs, çıktığı bölge olan Çin’de temizlenmiş görünüyor. Ülkede uygulanana katı politikalar sonucu hastalığı kontrol altına almayı başaran hükümet, yaptığı son açıklamayla kendini diğer ülkelere karşı koruma altına alma kararını açıkladı.

Çin Dışişleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 salgını nedeniyle yabancıların ülkeye girişi tamamen yasaklandı. Salgını önlemek için geçici bir tedbir olduğunu belirten Bakanlık, ülke görevlerinde çalışan yabancı uyruklu kişilerin kapsam dışında olduğunu açıkladı.

Çin, açıklamalarının devamında ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanında gerçekleştirilecek işlerle ilgili vize başvurularını alacaklarını da belirtti. Büyük zarar gören ekonomisini yeniden düzeltme telaşı içerisinde olan Çin Halk Cumhuriyeti, koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olarak gözüküyor. Resmi açıklamalara göre ülkede şu ana kadar 81.782 kişide koronavirüs tespit edilmiş, bunlardan 3169’u hayatını kaybetmişti. 61.201 kişinin ise iyileştiği belirtilmişti.

İtalya ve İspanya’da Durumlar Kötüye Gidiyor

İlk başta Çin anakarasında can kayıplarına yol açan Covid-19, son dönemde ivmesini Avrupa’ya kaydırdı. Şu ana kadar İtalya’da 80.589 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 8.215 kişi ise hayatını kaybetmişti. İtalya’nın ardından büyük kayıplar veren bir diğer ülke ise İspanya. İspanya’da şu ana kadar 56.197 kişiye virüs bulaşırken, 4145 kişi ise hayatını kaybetti.