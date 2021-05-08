Çin Roketini Anlık Olarak Takip Edebileceğiniz Web Sitesi

Çin 'in geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkan Long March 5B isimli roketinin birkaç gün içerisinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Roketin nereye düşeceği henüz tam olarak bilinmezken Türkiye de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Çin'in geçtiğimiz nisan ayının sonlarında fırlattığı Long March 5B isimli roket, son birkaç gündür tüm dünyanın gündeminde. Birkaç gün önce kontrolden çıkan ve Dünya çevresinde başıboş şekilde dolaşan roketin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girmesi ve yeryüzüne çakılması bekleniyor.

Dün ilk kez görüntülenen roket parçasının tam olarak nereye düşeceği henüz bilinmiyor. Ancak yapılan incelemeler, Türkiye'nin birçok kentinin de risk bölgesinde yer aldığını gösteriyor. Bir başka deyişle roketin parçalarının ülkemize düşme ihtimali bulunuyor.

90 dakikada Dünya turu

29 Nisan tarihinde fırlatılan roket, şu anda yaklaşık 90 dakikada bir Dünya'nın etrafında dönüyor. Bu da roketin düşeceği yerin tespitini imkânsız kılıyor. Bu noktada gök bilimciler, 20 tonluk roket çekirdeğinin pazar günü Dünya'ya düşmesini beklerken roketin çakılacağı bölge ve zamanın ise düşüşten yaklaşık 3 saat önce belli olacağı söyleniyor.

Dünya için bir tehdit oluşturmayacağı düşünülüyor:

20 ton ağırlığındaki bir roketin Dünya çevresinde 27 bin 600 km/sa gibi yüksek bir hızla başıboş dolaşıyor olması korkutucu olsa da Çinli uzmanlar, bu konuda endişeye gerek olmadığını söylüyor. Çinli yetkililere göre Long March 5B, atmosfere girip yanmaya başladıktan sonra parçalara ayrılacak ve kimse bir zarar görmeyecek.

Uzay yasasına göre olası bir kaza durumunda, uzay çöpünün sahibi olan ülke zararlardan sorumlu tutuluyor. Bununla birlikte her yıl yaklaşık 150 ton uzay donanımının yeniden atmosfere girdiğini fakat şu ana kadar can kaybı olmadığını belirtmek gerek.

Dünya'nın etrafında başıboş dolaşan Long March 5B'yi anlık olarak takip edebileceğiniz web sitesi:

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Dünya'ya düşmesi beklenen Long March 5B roketini anlık olarak takip etmek için buradaki web sitesini kullanabilirsiniz. Sitede roketin Dünya çevresindeki mevcut konumuna ek olarak anlık hızı ve tahmin edilen atmosfere giriş zamanı gibi bilgiler de yer alıyor.