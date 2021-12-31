Henüz erken aşamalarında olan Metaverse'e dünya çapından yatırımlar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Çin'in en kalabalık şehri Şanghay, önümüzdeki beş yıl için uygulayacağı kalkınma planına metaverse'ü dahil edeceğini açıkladı.

Metaverse kavramının son zamanların en popüler konusu olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Birçok teknoloji devinin milyarlarca dolar yatırdığı metaverse, ‘internetin geleceği’ olarak nitelendiriliyor ve dünya çapında ilgi görüyor. Türkiye de metaverse çılgınlığına katılan ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye’de 20 binden fazla metaverse arsasının satıldığını ve ülkemizdeki sanal arsa fiyatlarını sizlerle paylaşmıştık.

Tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en büyük ülkeleri de metaverse’e yatırım yapıyor. Çin de bu ülkelerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin’de bulunan 1.300’den fazla şirketin metaverse için marka tescil başvurusu ve milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını aktarmıştık. Şimdi de ülkenin nüfus bakımından en büyük şehri Şanghay’dan yeni bir metaverse adımı geldi.

Şehrin kalkınma planına metaverse dahil edildi

CNBC tarafından paylaşılan habere göre Şanghay, önümüzdeki beş yıl için planladığı kalkınma planına metaverse’ü dahil etme kararı aldı. Sanal alanlara yatırımlarını artırmak isteyen Şanghay Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu yaptığı açıklamalarda; kamu hizmetleri, ofislerin, eğlence, üretim güvenliği, endüstriyel üretim gibi konulara metaverse’ün entegre edilmesinin ve teşviklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Buna ek olarak komisyon, blok zinciri gibi birçok yeni teknolojiye yönelik araştırmaların da artıracağını aktarırken planlar ile ilgili bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

Devlete bağlı basın kuruluşları ise metaverse’ yoluyla oluşabilecek dolandırıcılık gibi dijital suçlara dikkat çekti. New York Üniversitesi’nden Winston Ma da bu durumla ilgili CNBC’ye açıklamalarda bulundu. Ma, Çin hükümetinin geçtiğimiz yıl boyunca teknoloji devlerine, oyunlara ve kripto paralara yönelik getirdiği yasakları örnek göstererek metaverse’e karşı kısıtlama gelme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.