Özellikle 2021'in sonlarına doğru Facebook sayesinde tüm dünyada duyulan metaverse'ün nasıl bir çılgınlık yarattığını gösteren bazı raporlar paylaşıldı. Çin'den gelen raporlara göre 1.300'den fazla şirket, metaverse için marka tescil başvurusunda bulundu. Bu sayı, yalnızca 3 ay önce 130 idi.

Bu yıl adını tüm dünyaya duyurmayı başaran, uzun zamandır hayalini kurduğumuz metaverse teknolojisi artık gelişen teknolojiyle yavaş yavaş hayata yerleşmeye başladı. Özellikle Facebook’un geçtiğimiz aylarda adını bile değiştirerek (Meta) duyurduğu bu teknoloji, son aylarda büyük şirketlerin de ilgisini çekiyor.

Öyle ki metaverse teknolojisine ilişkin yatırımlar yapmaya başlayan şirketlerin sayısı, yalnızca Çin’de binleri çoktan aşmış durumda. Son yapılan açıklamalara göre aralarında dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, Huawei ve Alibaba’nın olduğu 1.300’den fazla şirket, metaverse ile ilgili ticari marka kurmak için başvuruda bulundu.

Son 3 ayda marka tescil başvurusu yapan şirket sayısı 10 kat arttı

Ticari marka kurma başvurularının yanı sıra raporlardaki diğer bilgiler, yalnızca 2021 yılının son çeyreğinde yapılan metaverse yatırımlarının 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca ortada çok ilginç bir veri de var: Bugün, metaverse için tescil başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı 1.360’tan fazlayken bu sayı, yalnızca 3 ay önce 130 ile sınırlıydı.

Ticari marka başvurusunda bulunan Çinli şirketlerin başındaysa Tencent yer alıyor. Epic Games’in %48,4’ünü satın alan ve dolayısıyla günümüzün en büyük metaverse örneklerinden biri olan Fortnite’ın söz sahiplerinden biri olan şirket, raporlara göre 100’e yakın tescil başvurusunda bulundu. Bunların yanı sıra:

Metaverse hareketine hazırlanan Alibaba, XR Lab isimli girişimini kurdu.

TikTok’un sahibi ByteDance, 1,4 milyar dolar karşılığında VR gözlük üreticisi Pico’yu satın aldı.

Xiaomi, sanal gerçeklik şirketi Sky Limit Entertainment’a yatırım yaptı.

Bu hazırlıklarsa yalnızca Çin’de sürmüyor. Batı’da Meta, Google, Microsoft ve Apple, kendi sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini geliştirmeye devam ediyorlar.