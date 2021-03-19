Google ve çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichau, şirketin 2021 yılında ABD'deki ofislerine ve veri merkezlerine 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Google'ın bu hamlesi, ABD genelindeki erişimini genişletmesine yardımcı olacak.

ABD merkezli arama devi Google, ülkenin koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik yıkımdan kurtulmasına yardımcı olmak için 2021 yılında 7 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Duyuruyu Google ve çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichau, yayınlanan bir blog gönderisi ile yaptı.

Blog yazısında, şirketin bu yıl 19 eyalette ofislere ve veri merkezlerine toplamda 7 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı belirtildi. Planlar arasında California için 1 milyar doların üzerinde bir yatırım ve Atlanta, Chicago, New York ve daha küçük şehirlerdeki ofislerin genişletilmesi yer alıyor.

Google, 2021'de 7 milyar dolarlık yatırım yapacak:

Yatırım, Alphabet'in ABD genelindeki erişimini genişletmesine yardımcı olurken aynı zamanda çevrimiçi aramayı sağlayan veri merkezlerini de destekleyecek. Bu noktada yatırım tutarı oldukça büyük olmasına rağmen yine de önceki senelere göre bir düşüşe işaret ediyor zira şirket, benzer harcamalar için 2019'da 13 milyar dolar ve 2020'de 10 milyar dolar ayırmıştı.

Google'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve Square gibi birçok teknoloji firmasının, bazı çalışanlar için evden çalışma iş modelini pandemi sonrasına da taşıma düşünceleri sonrasında geldi. Google, çalışanlarının uzaktan çalışma süresini resmi olarak uzatan ilk büyük ABD şirketlerinden biriydi ve personelin en az temmuz ayına kadar evden çalışmasına karar vermişti.

Ancak aşılamanın hız kazanmasıyla yöneticiler artık ofislere ne zaman ve nasıl döneceklerini tartışıyorlar. Bu noktada Google'ın politikası, pandemi sonrasında bile çalışanların çoğunun uzaktan çalışmaya devam etmesine izin vermeyi planlayan Twitter ve Facebook gibi diğer teknoloji şirketlerinden biraz farklılaşıyor.