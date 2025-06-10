Ülkemizde Eskişehir'de üretim yapacağını açıklayan Çinli otomobil firması SWM Motors, üretime ne zaman başlayacağını duyurdu. Şirketin araçları çok yakında üretime giriyor!

Yakın zamanda yapılan resmî bir açıklama ile Çin merkezli SWM Motors isimli firmanın da ülkemizde üretim yapmaya başlayacağı duyurulmuştu. Fabrikanın Eskişehir’de olacağı ifade edilirken yıllık üretim kapasitesinin ise 25 bin civarı olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise bu yatırım hakkında yeni açıklamalar geldi.

Önceki açıklamalarda SWM’nin üretiminin “yılın son çeyreğinde” başlayacağı ifade edilmiş ancak herhangi bir kesin tarih verilmemişti. Bugün bu durum değişti. Şirketten yönetici Burak Azmanoğlu, SWM’nin Türkiye’de üretime başlayacağı tarihi açıkladı.

Eylülde üretim başlayacak

*SWM G01

Azmanoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre SWM Motors’un Türkiye’deki üretimi, eylül ayında resmen başlayacak. Yöneticinin aktardığına göre yatırım için çalışmaları 2023 yazından beri devam ediyor ve artık son aşamaya gelinmiş durumda. Eskişehir’deki fabrikada ilk olarak G01 ve G03 modelleri üretilecek. Şirketin amacı, şarj edilebilir hibrit ve benzinli SUV modellerini ülkemizde üretip hem iç pazara sunmak hem de ihraç etmek.

SWM Motors’un Türkiye distribütörlüğünü ATMO Group’un üstlendiğini belirtelim. ATMO Group, Türkiye’de üretim yapılmasını sağlayacak anlaşma için köklü sanayi firması Urzema Holding ile anlaşmaya gitmişti. Ülkemizdeki üretim ile markanın Çin’den otomobil ithalatını sonlandırmayı istediğini de ekleyelim.