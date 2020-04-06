Karantina Hafifletilen Çin'de İnsanlar Açık Alanlara Koştu

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de uzun zamandır karantina tedbirleri uygulanıyordu. Salgının yavaşlaması nedeniyle karantina tedbirlerinin hafifletildiği ülkede insanlar parklara ve açık alanlara akın etti.

Koronavirüs salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin’de virüs salgınının yavaşlaması nedeniyle alınan karantina önlemleri hafifletilmeye başlandı. Bazı turistik alanların yeniden ziyarete açıldığı ülkede binlerce insan bu alanlara akın etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre insanlar parkların yanı sıra rıhtım ve lokantalara da yoğun ilgi gösterdi. Şanghay’da bulunan Bung rıhtımı, yasağın kalkmasının ardından büyük bir ziyaretçi kitlesine maruz kaldı. Restoranlar ise kalabalık nedeniyle sadece rezervasyonu olan insanları kabul ettiler.

Dakikalar içinde parkın 20 bin kişilik kapasitesi doldu

Çin’in devlet medya kuruluşu olan Global Times’da Anhui eyaletinde yer alan Huangşan dağ parkına ziyarete giden binlerce insanın görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde turistik alanda bulunan yüzleri maskeli binlerce insan görülüyor.

İnsanların akın ettiği Huangşuan dağ parkının kapasitesi ise parkın açılmasından dakikalar sonra doldu. Çin yönetiminden yapılan açıklamada parkın kapasitesinin 07:48’de dolduğu açıklanırken, kapasitenin dolmasının ardından parka daha fazla ziyaretçi kabul edilmedi.

“Çin henüz sona yaklaşmadı, yeni bir aşamaya girildi”

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin baş epidemi uzmanı Zeng Guang, perşembe günü yaptığı açıklamada küresel salgının büyümeye devam ettiği bu günlerde Çin’in henüz salgından kurtulmadığını, yeni bir aşamaya girdiğimi söyledi.

Yeni vaka sayılarının azaldığını açıklayan Çin yönetimi, geçici olarak imalat ve hizmet sektörlerinin yeniden çalışmaya başlaması kararını aldı. Bunun yanında karantina uygulamasının kaldırılan bazı önlemleri, erken olması dolayısıyla yeniden uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sinemalardan 600 tanesi, geçtiğimiz günlerde salgının yavaşlaması nedeniyle açılmıştı. Ancak 10 gün sonra Çin yönetimi bu karar için erken olduğunu açıklayarak sinemaların yeniden kapatılmasına karar verdi.

Karantina tedbirleri hafifleyen Çin'deki büyük kalabalık görüntüleri: