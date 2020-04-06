Araştırmacılar, COVID-19'un Zayıf Noktasını Bulmuş Olabilir

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, bilim dünyasından gelen umut verici haberlerin sayısı da artmaya başladı. Amerikalı araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, SARS-CoV-2’nin zayıf noktası bulunmuş olabilir.

Gezegenin dört bir yanındaki bilim insanları, bugüne kadar dünya genelinde 1,2 milyondan fazla insana bulaşan ve 70 bine yakın kişinin ölümüne neden olan COVID-19 pandemisine yönelik olarak pek çok aşı ve tedavi yöntemi üzerinde çalışıyorlar.

Kar amacı gütmeyen bir Amerikan tıbbi araştırma tesisi olan Scripps Research, virüsün güçlü ilaçlarla hedeflenebilecek bir zayıf noktasının olduğunu keşfetti. Araştırma ekibinin lideri biyolog Ian Wilson, söz konusu bulgunun SARS-CoV-2’nin ‘Aşil topuğu’ olabileceğini söylüyor.

Yeni bulgular, virüsü direkt olarak hedefleyecek bir aşının geliştirilmesini mümkün kılabilir

Wilson, yıllar önce bir SARS hastasından alınmış antikoru inceledi ve bunun, virüsün belirli bir yerine kilitlendiğini fark etti. Ekip daha sonra aynı SARS antikorunun yeni tip koronavirüste hemen hemen aynı noktaya kilitlendiğini keşfetti. SARS-CoV-2’ye SARS virüsü kadar sıkı kilitlenmeyen antikor, buna rağmen virüsün yapısındaki zayıf noktanın tespit edilmesini sağladı.

Araştırma ekibinden biyolog Meng Yuan, “Zayıf noktanın, genellikle virüsün içinde gizlendiğini ve yalnızca virüsün bu kısmının yapısını doğal enfeksiyonda olduğu gibi değiştirdiğini ortaya çıkardık. Elde ettiğimiz bulgular, virüsün ilaçlarla hedeflenebilecek bir bölgesinin olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmayı derinleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyacı olan ekip, COVID-19 hastalığından kurtulmuş olan insanları kan bağışı yapmaya çağırıyor. İnsanların virüse karşı savaşmak için ürettikleri antikorların zamanla daha güçlü hale gelebileceğini söyleyen bilim insanları, virüsü tanımlamak ve etkisiz hale getirmek için en uygun antikor çeşitlerini arıyorlar.

Özellikle iki ila üç hafta boyunca semptom göstermeyen vakaların kendileriyle iletişime geçmesini isteyen araştırmacılar, yapacakları yeni çalışmalarla virüsün zayıf noktasına yönelik olarak etkili bir ilaç geliştirebileceklerini umuyor.