Ronaldo, FIFA 19'un Kapaklarından Resmen Silindi

Geçtiğimiz aylarda FIFA 19'un resmi sitesinden Ronaldo'lu görselleri silen EA Sports, büyük operasyona başladı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında, Cristiano Ronaldo'nun bir kadınla rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği yönünde iddialar ortaya atılmış ve süreç mahkemelere taşınmıştı. Bunun üzerine Electronic Arts, bütün tanıtım materyallerinden ve reklam afişlerinden Ronaldo'yu çıkarmıştı.

Buna karşın EA Sports, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış ve ortalığı çok da bulandırmamaya gayret etmişti. Ancak en sonunda EA Sports, oyunun yeni kapağında Ronaldo'nun olmayacağını da görselle duyurmuş oldu.

"16 Takım, 7 maç, 3 potansiyel şampiyon ve 1 yeni FIFA 19 kapağı."

Kapağa Kevin de Bruyne, Neymar ve Paulo Dybala'yı yerleştiren EA Sports, böylece FIFA 19'da Ronaldo defterini kapatmış oldu. Zaten son dakika transferiyle oyunda yer alan hikaye modundaki bütün işleyişi neredeyse berbat eden Ronaldo, bu şekilde tanıtıma da bir miktar zarar vermiş oldu. Önümüzdeki yıllarda Ronaldo ile FIFA serisinde tekrar çalışılacağını hiç ama hiç düşünmüyoruz.