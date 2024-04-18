Take-Two Interactive, bünyesinde Rockstar Games ve 2K Games gibi önemli stüdyoları barındıran bir dev olarak karşımıza çıkıyor. Şirket özellikle kurumsal ve yayıncılık fonksiyonlarında olmak üzere geniş çaplı bir maliyet azaltma programı başlattığını duyurdu.

Rokcstar Games ve 2K gibi dev şirketleri bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive'ın aldığı bu tasarruf kararının ardında yıllık 50 milyon dolar tasarruf sağlanması ve verimliliğin arttırılması yatıyor. Bu hedefin duyurulmasının ardından ise gündeme GTA 6 gibi son duyurulan yapımların gecikip, gecikmeyeceği konusu girdi.

Peki bu işten çıkarmalardan GTA 6 etkilenecek mi? Hep birlikte inceleyelim.

İlk olarak GTA 6'nın çıkması beklenen tarihi hatırlayalım.

GTA 6'nın çıkış zamanlamasıyla ilgili olarak çeşitli kaynaklar 2024 Nisan ile 2025 Mart arasında piyasaya sürülmesini bekliyor. Take-Two bu dönem için iddialı finansal hedefler belirlemiş olup, bu hedeflerin GTA 6 gibi güçlü satışlar getiren bir seriye işaret ettiği tahmin ediliyor.​

Peki bu işten çıkarmalar GTA 6 yapımını etkileyecek mi?

İşten çıkarmalar, daha geniş bir maliyet azaltma planının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu tasarruf planı oyun geliştirmeyi doğrudan ilgilendiren alanlarda olmadığı için GTA 6'nın gecikmesi beklenmiyor​.

Ek olarak şirketin yaptığı bu tasarruf planın altında ise GTA 6 dahil olmak üzere önemli projeleri maddi olarak daha fazla desteklemenin yattığı belirtiliyor.

Oyun endüstirisi bu işten çıkarmalar hakkında ne düşünüyor?

Oyun endüstrisinin Take-Two Interactive dahil yaşanan işten çıkarmalara tepkisi, piyasadaki genel durum hakkında endişelerini yansıtıyor. Sektör liderleri, ekonomik baskılar nedeniyle tüketici harcamalarındaki azalma ve fazla sayıda oyunun piyasaya sürülmesi gibi faktörlerden dolayı önümüzdeki birkaç yıl içinde çeşitli kapanmalar bekliyor.

Ek olarak bu işten çıkarmalar zorlu ekonomik koşullar nedeniyle yeni bir trend oluşturdu. Örneğin, Microsoft'ta geçen ay 10.000 çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Ayrıca Apex Legends ve Battlefield gibi bazı mobil oyunlarda beklenmedik bir şekilde kapatılıyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: