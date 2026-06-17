Citroen Neden Piramit Şeklinde Bir Araba Tasarlamıştı? Araba Denmeye Bin Şahit İsteyecek Konsept Modeller

Otomotiv dünyasında bazı konsept araçlar vardı ki, görenler bunların gerçekten otomobil olup olmadığını anlamakta zorlandı. Kumaş gövdelerden piramit şeklindeki tasarımlara kadar uzanan bu modeller, markaların geleceğe dair en sıra dışı hayallerini gözler önüne seriyordu...

Her ne kadar otomobil üreticileri bugün satışta olan modelleriyle müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor olsa da, geçmişte bazı markalar geleceği hayal ederken sınırları epey zorladı.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Biz de bu içerikte tasarımlarından özelliklerine kadar görenleri şaşkına çeviren ve "Bu gerçekten araba mı?'' diye sorduran bu konsept modelleri derlemeye karar verdik.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Listemizin ilk konuğu Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion

Alman üretici bu modeli henüz 2015'te geleceğin otonom ulaşım anlayışını göstermek amacıyla tanıttı. İç mekân geleneksel bir otomobilden çok lüks bir oturma odası gibi tasarlandı; koltuklar birbirine dönebiliyor ve yolcular seyahat sırasında yüz yüze oturabiliyordu. Yaklaşık 5,2 metre uzunluğundaki araç, elektrik ve hidrojen teknolojilerini bir araya getirirken Mercedes'in gelecekte otomobillerin bir ulaşım aracından çok mobil yaşam alanına dönüşeceği vizyonunu temsil ediyordu.

Bir başka Alman, BMW GINA Light Visionary Model

2008'de tanıtılan GINA Light Visionary Model, otomotiv dünyasında alışılmış metal gövde anlayışını sorgulamak amacıyla geliştirildi. Aracın en dikkat çekici özelliği, geleneksel sac paneller yerine esnek ve dayanıklı özel bir kumaşla kaplanmış olmasıydı. Bu yapı sayesinde gövde belirli bölgelerde şekil değiştirebiliyor, farlar ise ihtiyaç duyulduğunda açılıp kapanabiliyordu.

Park derdine son verme amacıyla geliştirilmiş, Nissan Pivo 3

Nissan'ın 2011'de tanıttığı Pivo 3, özellikle büyük şehirlerde yaşanan park ve manevra sorunlarına çözüm üretmek amacıyla geliştirilen tamamen elektrikli bir konsept otomobildi. Aracın en sıra dışı özelliği, kabinin dönebilen yapısı ve yüksek manevra kabiliyetiydi. Bu sayede sürücünün geri vitese ihtiyaç duymadan yön değiştirebilmesi hedefleniyordu.

Tasarım yarışmasından doğan Peugeot Moovie

Peugeot Moovie, 2005'te düzenlenen Peugeot Tasarım Yarışması'nı kazanan tasarımcı André Costa'nın fikrinden doğan bir konsept otomobildi. Araç, gelecekte şehir içi ulaşımın nasıl görünebileceğine dair radikal bir yorum sunuyordu. Neredeyse tamamen şeffaf bir kabinden oluşan Moovie, dört büyük tekerlek üzerine yerleştirilmiş bir kapsül görünümündeydi. Tasarımın amacı, sürücünün görüş alanını maksimum seviyeye çıkarmak ve otomobilin şehir içinde minimum alan kaplamasını sağlamaktı.

Piramit şeklinde araba mı olur? Citroën Karin

Citroën, Karin konseptini 1980 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığında ziyaretçiler neyle karşılaştıklarını anlamakta zorlanmıştı. Piramit şeklindeki tasarımıyla dikkat çeken araç, dönemin kama biçimli fütüristik tasarım anlayışını en uç noktaya taşıyordu. Citroën bu konseptle aerodinamik yapıların ve farklı iç mekân düzenlerinin gelecekte nasıl kullanılabileceğini araştırıyordu.

Aralarında ''Keşke seri üretime de geçseydi'' dediğiniz bir model var mı?