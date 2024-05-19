Çizgi filmlerde gördüğümüz, her çocuğun hayal dünyasını en az bir kere süslemiş delikli peyniri hatırlamayanımız yoktur. Kendisine gerçek hayatta rastlamak mucize gibi bir şeydi!

Hakkında söylenenlerden en unutulmazı da o delikleri ‘farelerin’ açtığıydı. Sahiden, böyle bir şey mümkündü de acaba o yüzden mi hiçbir markette kendisini görmedik?

Elbette böyle bir şey pek mümkün değil, en azından gerçek hayatta. Peki bu deliklerin aslı ne olabilir?

İsviçre peynirinin o muazzam lezzetini düşündüğümüzde aklımıza hemen o karakteristik delikler geliyor.

Yıllar boyunca bu deliklerin neden oluştuğuna dair birçok şey anlatıldı. Çizgi filmlerde görünce ağzımızın suyu akan peynirlerden olan İsviçre peyniri, tabii ki farelerden dolayı delikli değildi.

Neyse ki modern bilim bize gerçekleri gösteriyor.

Peynir yapım sürecinin merkezinde yer alan bakteri kültürleri büyük bir öneme sahip.

Bu kültürler, laktik asidi tüketirken karbondioksit gazı üretiyorlar, bu da en basit tabirle peynirdeki karakteristik deliklerin oluşumunu tetikliyor.

Peynir fabrikalarındaki yoğun aktiviteyi düşünün: Binlerce mikroorganizma bir arada, her biri peynirin eşsiz aromasını ve dokusunu oluşturmak için çalışıyorlar. Bu peynirdeki deliklerin nedeni de propionibacterium adı verilen özel bir bakteri türünde yatıyor.

Bu, hareketsiz bir bakteridir.

Kötü huylu düşünmeyin, bunlar, peynirin içindeki karbondioksit üretiminde oldukça etkililer. Diğer bakterilerin metabolik aktiviteleri sonucunda arta kalan laktik asidi toplayarak onu karbondioksite dönüştürüyorlar.

İşte bu gaz da peynirin içinde sıkışıp kalarak o meşhur "deliklerin" oluşmasına neden oluyor.

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