Clooney Vakfı ve Microsoft, yaşanan adaletsizliklerin önüne geçmek için birlikte çalışacak.

Kuzey Afrika’da insan haklarını savunanlar hapis ile tehdit edilirken Güney Asya’daki haberciler sık sık isyana teşvik ve karalama suçlamaları ile mahkemeye çıkarılıyor. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar cinsel tercihleri ya da inanışları nedeniyle ceza alıyor.

Peki, adaleti sağlaması gereken sistemler insanları baskı altına almak için kullanıldığında sıradan insanlar ne yapabilir? Teknoloji insanlara yardımcı olabilir mi?

Microsoft Başkanı Brad Smith “Dünyada uygulama azlığı gibi bir durum yok. Az olan, dünyayı değiştirecek uygulamaların sayısı” diyor.

Microsoft ve Clooney Adalet Vakfı, TrialWatch adlı yeni bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulama, mahkemelerin insanlar tarafından takip edilebilmesini ve böylece insanların daha adil ortamda yargılanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Clooney Vakfı’nın yöneticisi David Pressman, pek çok mahkemede suçluların hâlâ kafeslere koyulduğunu söylüyor. Pressman daha önce üç yıl boyunca ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışmış ve geçmişte ABD Savunma Bakanı Yardımcısı görevini de üstlenmişti.

Programın en büyük hedefi, dünya çapında mahkemelerin gözlemlenebilmesini ve takibini sağlamak. Böylece insan haklarını tehdit eden, azınlıkları ya da grupları baskı altına almaya çalışan kararların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Platform ayrıca dokümanların ve videolar gibi görüntülü kaynakların da kaydedilebilmesini sağlıyor. Microsoft’un yapay zekası, konuşmaları yazılı hale getiriyor. Böylece bulut üzerinden bütün dünya bu açıklamalara erişebiliyor.

Microsoft bu projeye, AI for Good adlı projesi kapsamında bakıyor. Bu projenin amacı, yapay zekanın insanlara yardım etmede, insani krizlerin çözümünde ve herkesin kaynaklara erişebildiği, sürdürülebilir bir dünya yaratılmasında teknolojinin desteğini sağlamayı amaçlıyor.