Ülkelerin Harita ile Gerçek Boyutlarını Karşılaştıran GIF

Dünya haritasının pek çok ülkeyi olduklarından daha büyük gösterdiğini biliyoruz. Peki ülkeler gerçekte ne kadar büyükler?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan dünya haritasının hatalı olduğunu, ülkelerin aslında haritada göründüğünden daha küçük olduğunu duymuşsunuzdur. Mercator projeksiyonu olarak adlandırılan günümüzdeki haritalandırma biçimi, kuzeyde bulunan ülkeleri daha büyük, güneyde bulunan ülkeleri ise daha küçük gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Dünya, geoit olarak adlandırılan küre benzeri bir şekle sahiptir. İki boyutlu haritaların hatalı olmasının temel sebebi, üç boyutlu bir kürenin iki boyutlu bir yüzeye hatasız bir şekilde aktarılmasının imkansız olması. Peki Mercator projeksiyonu Dünya üzerindeki karaları ne kadar hatalı gösteriyor? Aşağıdaki GIF, bunu çok net bir şekilde gösteriyor.

Kuzeyde bulunan Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkeler, Mercator projeksiyonu ile olduklarından neredeyse 5 kat daha büyük gösteriliyorlar. Bunun nedeni, ekvatordan kutuplara gidildikçe yüzey genişliği daralırken Mercator projeksiyonunun dikdörtgen bir şekilde yükselmeye devam etmesi.

Mercator projeksiyonunun ülkeleri ne kadar büyük/küçük gösterdiğini anlamak için aşağıdaki kıyaslamayı inceleyebilirsiniz. Kuzeyde bulunan Grönland, Mercator projeksiyonununda Meksika’dan oldukça büyük görünüyor. Gerçekte boyutları yan yana getirildiğinde ise ikisinin benzer kara parçasına sahip oldukları görülüyor.

Peki Mercator projeksiyonu, Türkiye haritasını ne kadar hatalı gösteriyor? Türkiye, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ekvatora bir hayli yakın kaldığından haritadaki kapladığı alanın gerçek boyutuna oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Mercator projeksiyonunda Türkiye’den daha büyük karasal alana sahipmiş gibi görünen bazı Avrupa ülkelerinin, gerçekte Türkiye’den daha küçük oldukları görülüyor.