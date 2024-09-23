Cloudflare, yapay zekâyı eğitmek için sitelerin içeriklerine erişmek isteyen firmalardan ücret talep edecek.

Yapay zekâ araçlarının son yıllardaki gelişimi, beraberinde telif tartışmalarını da getirmişti. Özellikle New York Times gibi medya organları, başta OpenAI olmak üzere üreticilere ciddi davalar açmıştı. NYT, davada bazı içeriklerinin olduğu gibi kopyalandığını da ortaya koymuştu. Buna rağmen yapay zekâ içerik botları internet sitelerinden içerik toplamaya devam ediyor.

Cloudflare, yaptığı açıklama ile gelecek yıl yapay zekâ araçları için bir pazar yeri oluşturacağını duyurdu. Bu pazar yerine katılan site sahipleri, içeriklerinin yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmasına izin verecek. Karşılığında da belirli bir miktar ödeme alacaklar. Cloudflare CEO'su Matthew Prince, yayımcılara yapay zekâ botlarına karşı daha fazla kontrol sağlama planında böylece bir sonraki aşamaya geçecek.

Yapay zekâ botlarının aktiviteleri gözlemlenebilecek.

Cloudflare ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilen AI Audit adlı özelliğini kullanıma aldı. Bu aracın analiz ekranında site yöneticileri, yapay zekâ botlarının sayfaları ne zaman, neden ve ne sıklıkla ziyaret ettiklerini görebilecekler. Ayrıca sitelerine ulaşmasını istemedikleri botları engelleme hakları da olacak.

Modelde OpenAI, Meta, Amazon ve diğer yapay zekâ içerik sağlayıcılarının botlarının faaliyetleri bağımsız olarak takip edilebiliyor. Böylece hangi firmanın hangi içerikleri incelediği ve ne amaçla kullandığı konusunda da içerik üreticileri fikir sahibi olabilecek.

Cloudflare, büyük dil modellerine karşı küçük içerik üreticilerini korumak için adım attığını söylüyor. Bakalım bu model diğer hizmet sağlayıcılara örnek olacak mı yoksa farklı alternatifler görebilecek miyiz?