Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı Açtı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamındaki son hamlesini Twitter üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamalarda, WhatsApp üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilecek bir danışma hattı kurulduğu ve bu hat üzerinden koronavirüsle ilgili bilgi alınabileceği ifade edildi.

2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, ne yazık ki bir süredir ülkemizin de gündeminde. Bugüne kadar 2.259 vatandaşımızı kaybetmemize neden olan virüs, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkemizdeki tüm yetkili kurum ve kuruluşları teyakkuza geçirmiş durumda. Şimdiyse Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni hamlesini duyurdu.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte tüketicilerin hayatlarında vazgeçilmez bir yere sahip olan WhatsApp, bugün neredeyse tüm tüketiciler tarafından kullanılıyor. Bu durumu gözardı etmeyen Sağlık Bakanlığı da şimdi, koronavirüs ile ilgili yeni bir WhatsApp hattı oluşturdu. Vatandaşlar bu hizmet ile birlikte, koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgileri WhatsApp üzerinden alabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için oluşturduğu WhatsApp hattı, Twitter üzerinden duyuruldu

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu WhatsApp danışma hattına, "0541 888 01 84" numarası üzerinden erişilebiliyor. 7 gün 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz hizmet kapsamında hem güvenilir ve güncel bilgilere erişme imkanı yakalamış oluyor hem de gerekli olduğu durumlarda yetkililerin yönlendirmelerinden faydalanabiliyorsunuz.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk günlerden beri hem virüsün ülkemize girmemesi hem de virüsün yayılmasını engellemek adına önemli adımlar attı. Atılan adımlar, virüsün pek çok ülkeye yayılırken Türkiye'ye geç gelmesini sağlarken vatandaşların bu virüse karşı bilinçlenmesi ve tedbirler almasına da yardımcı oldu. Bakanlığın bu son hamlesi, vatandaşların koronavirüsle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak.