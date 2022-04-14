Dev Müzik Festivali Coachella Fortnite'a Geliyor

15 - 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyaca ünlü müzik festivali Coachella'nın popüler oyun Fortnite ile ortaklık kurduğu açıklandı. Bu işbirliği kapsamında festivalden esinlenilen içerik ve ürünler önümüzdeki günlerde oyuna eklenecek.

Teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının artması dünyadaki birçok insanın artık zamanlarının çoğunu dijital ortamlarda geçirmesine neden oluyor. Hatta ‘metaverse’ ve NFT’ler gibi kavramların da gittikçe popülerleşmesi, gelecekte sanal dünyaların hayatımızın büyük bir parçası olacağını gözler önüne seriyor.

Durum böyle olunca birçok şirket, organizasyon ve insandan da bu tarz şeylere yönelik yatırımlar geliyor. Müzik sektörü de bu durumdan etkilenenlerden biri. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music’in, sanal konserler vermek ve sanal bir grup kurmak için bir NFT satın aldığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük müzik festivali olan Coachella da geçtiğimiz aylarda NFT dünyasına adım attığını, NFT alanların ömür boyu bilet sahibi olacağını duyurmuştu. Şimdi ise yine Coachella’nın sanal içeriklere yatırımları ile ilgili yeni bir haber geldi.

Coachella, Fortnite’a geliyor

15 Nisan’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek ve birçok dev sanatçıyı sahneye çıkaracak olan dev organizasyon, popüler oyun Fortnite için Epic Games ile ortaklık kurdu. Oyun dünyasına ilk adımını atan Coachella’nın açıklamalarına göre yarın başlayacak ve 24 Nisan’a kadar devam edecek festival kapsamında Coachella'ya ait birçok ürün ve içerik Fortnite’a eklenecek.

Gelen haberlerde bu ürünlerin ve içeriklerin ilki 14 Nisan ikincisi ise 22 Nisan olmak üzere iki farklı set ile oyuna ekleneceği ifade edildi. İlki bu gece TSİ 03.00’da eklenecek içeriklerde Coachella festivalinden ilham alınarak oluşturulan karakter görünümleri ve kozmetik ürünler gibi birçok şeyin yer alacağı ifade edildi. Ayrıca oyun içinde yer alan Icon Radio’nun da festival tarafından devralınacağı; bu sayede de oyuncuların Fortnite’daki araçlarda çalan radyodan festivalde sahne alacak 30 sanatçıyı dinleyebileceği aktarıldı.

Bu ortaklık Coachella’nın bu konulardaki ilk adımı olsa da Fortnite’ın daha önce müzik konusunda birçok adım atmıştı. Büyük işbirlikleri ile tanınan popüler oyun, daha önce Marshmello, Travis Scott ve Ariana Grande gibi büyük sanatçıların sanal konserlerine ev sahipliği yaparak müzik sektörünün gelecekte nasıl bir dönüşüm yaşayabileceğini gözler önüne sermişti.