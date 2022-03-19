Dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group, Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan yüzbinlerce dolara maymun NFT'si satın aldı. Satın alınan bu NFT'deki karakterin, metaverse'te konserler verecek olan sanal bir grupta kullanılacağı ifade edildi.

Son zamanlarda kripto paraların yanı sıra NFT’lere (non-fungible token) olan ilginin de astronomik derecede arttığı bilinen bir gerçek. Dünya çapında bu tarz varlıklara milyonlarca dolar ödenmesi birçok tartışmanın oluşmasına neden olsa da her geçen gün yeni bir NFT haber ile karşınıza çıkıyoruz.

NFT denince akla gelen en ünlü koleksiyonlardan birinin, her biri birbirinden farklı 10.000 maymun fotoğrafından oluşan Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Eminem, Justin Bieber, Post Malone ve daha birçok ünlünün arasında bulunduğu birçok insan, bu koleksiyonda bulunan maymun fotoğraflarına yüzbinlerce; hatta milyonlarca dolar ödüyor. Şimdi ise dünyanın en büyük müzik şirketi bu koleksiyondan NFT satın alanlar arasına katıldı.

Universal Music, sanal bir müzik grubu için Bored Ape NFT’si aldı

Gelen haberlere göre alanında dünyanın en büyüğü olarak nitelendirilen ve Drake, Taylor Swift gibi birçok ünlü sanatçıyı bünyesinde bulunduran çok uluslu müzik şirketi Universal Music Group, 360 bin dolara bir Bored Ape NFT’si satın aldı. Açıklamalara göre bu NFT, oluşturulacak olan bir sanal müzik grubunda kullanılacak.

Bunu biraz açıklayacak olursak; belki bazılarınız dünyaca ünlü grup Gorillaz’ı duymuşsunuzdur. İngiliz rock grubu Blur’un solisti Damon Alban ve Tank Girl çizgi romanlarının yaratıcısı Jamie Hewlett tarafından oluşturulan bu grubun en büyük özelliği, tamamen sanal üyelerden oluşan bir grup olması. İşte Universal Music Group’un Bored Ape hamlesi de tıpkı Gorillaz gibi gerçek olmayan karakterlerden oluşan sanal bir grup oluşturmak.

Açıklamalara göre satın alınan NFT karaktere, “Manager Noet All” ismi verildi. Bu karakterin, ünlü kripto koleksiyoncusu Jim McNeils’tan ödünç alınan diğer üç farklı Bored Ape NFT’sine eşlik edeceği ve ‘Kingship’ ismi verilen sanal bir grubun lideri olacağı ifade edildi. Ek olarak bu grubun müzikler yapacağı ve metaverse’te sanal konserler vereceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Reuters’a demeç veren McNeils da yaptığı açıklamalarda Bored Ape NFT’leri ve oluşturulması planlanan sanal grup ile ilgili heyecanını dile getirdi. Grubu ilk olarak kasım ayında duyuran Universal Music de açıklamalarında, Kingship’in yeni müzikler, NFT’ler ve metaverse konusunda önemli bir hamlelere önayak olacağını ve bir yeni nesil sanatçı profili oluşturacağını vurguladı.

NFT’lere karşı şüpheler sürüyor

NFT’lere olan ilgi önemli derecede artsa da birçok insan bu dijital varlıklar hakkında şüphelere sahip. Uzmanlar, bu tarz varlıkların kara para aklama gibi kötü amaçlar için kullanılabileceğini düşünüyor. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin de benzer fikirlere sahip.

TIME dergisine kapak olduğunu sizlerle paylaştığımız Buterin, maymun fotoğraflarını örnek göstererek bu tarz NFT’lere milyonlarca dolar ödenmesinin doğru bulmadığını belirtmiş; bunun bir kumar olduğunu dile getirmişti. Buterin ayrıca kripto paraların maymun fotoğrafları yerine daha yararlı işler için kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.