Çocuğunuzu Telegram’daki Tehlikelerden Nasıl Korursunuz?

Son olaylardan sonra büyük bir popülerlik kazanan Telegram, internet dünyasındaki tüm tehlikeleri taşımak konusunda ayrıcalıklı değil. Peki çocuğunuzu Telegram'daki tehlikelerden nasıl koruyabilirsiniz?

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılarına sunmasının ardından ortam bir hayli gerildi. Pek çok kullanıcı, verilerinin diğer Facebook şirketleriyle paylaşılmasının kabul ettirildiği bu sözleşme nedeniyle WhatsApp'a karşı çıkarken aynı zamanda alternatif uygulama arayışlarına girişti.

WhatsApp alternatifi bir mesajlaşma uygulaması arayanların karşısına çıkan bir seçenekse Telegram'dı. Uzun süredir binlerce kullanıcının kullandığı Telegram, olayların ardından inanılmaz bir popülerlik kazandı. Ancak Telegram, her ne kadar WhatsApp'a göre daha gizlilik dostu sayılsa da özellikle çocuklar için aynı derecede tehlikeli durumda. Peki, ebeveynler olarak çocuğunuzu Telegram'daki tehlikelerden nasıl koruyabilirsiniz?

Gizli sohbetler kullanıyorsa çaresiz olabilirsiniz:

Gizli sohbetler, Telegram'ı özel kılan özelliklerinden birisidir. Uçtan uca şifreleme sayesinde mesajların ele geçirilmesi ve verilerin korunması sağlanıyor olsa da bu özellik çocuklar için sakıncalı olabilir. Gizli sohbetlerde mesajlar otomatik olarak ortadan kaldırılıyor ve konuşmanın hiçbir kanıtı kalmıyor. Yani çocuğunuz herhangi birisiyle bu özellik sayesinde sizin bilginiz dışında herhangi bir konu hakkında konuşabiliyor olabilir. Maalesef bu konuda yapabileceğiniz şey çocuğunuzun bunu yapmasını engellemenin ötesine gidemiyor.

Kullanıcı adına sahip olması, hiç tanımadığı insanlardan mesaj almasına neden olabilir:

Telegram'a ilk defa üye olurken kullanıcılara telefon numaraları, isimleri ve soy isimleri soruluyor. Bu bilgiler daha sonra gizlilik ayarlarından herkese gizli hale getirilebiliyor. Fakat kullanıcılar ve dolayısıyla çocuklarınız aynı zamanda uygulamada kendilerine bir kullanıcı adı da belirleyebiliyorlar.

Çocuğunuzun bir kullanıcı adı belirlemesiyse ona büyük bir tehlike sunuyor olabilir. Zira belirlenen kullanıcı adı Telegram'da kişi aramalarında aratıldığı takdirde hiç tanımadığınız kişiler dâhil herkes tarafından görülebiliyor ve herkes bu kişiye mesaj atabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzun bir kullanıcı adı belirlemesine engel olmak en mantıklı seçenek olacaktır.

Yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalıyor olabilir:

Her platform ve uygulama gibi Telegram da amacı dışında kullanılabiliyor. Telegram, kullanıcılara kendi içeriklerini oluşturma imkânı tanıyor. Bu stickerlar, botlar veya kanallar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Fakat bu içerikler arasında çocuğunuz için hiç de uygun olmayan içerikler bulunabiliyor. Bu konuda yapmanız gerekense çocuğunuzun Telegram'ını denetlemek olacaktır.

Yer aldığı grupları denetlemek gerekiyor:

Yine her platform ve uygulamada olduğu gibi Telegram da her türden kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Uygulamada bulunan gruplar, çocuğunuzun siz farkında olmadan çeşitli olumsuz duygular yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun hangi gruplarda yer aldığını ve bu grupların nasıl içeriklere ev sahipliği yaptığını denetlemek durumundasınız.

Siber zorbalığa maruz kalıyor olabilir:

Sosyal dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan siber zorbalığa maalesef Telegram'da da karşılaşabiliyoruz. Çocuklarınız, içinde bulunduğu gruplardan, kullanıcı adı nedeniyle hiç tanımadığı insanlardan ve hatta arkadaşlarından kötü muamele görüyor olabilir. Buna müdahale etmek de yine sizin denetiminize düşüyor. Çocuğunuzun kötü muameleye maruz kaldığı her türlü gruptan ayrılmasını ve her mesajdan kurtulmasını sağlamalısınız.

Çocuğunuz adına başkalarına mesaj atan bazı hesaplar karşınıza çıkarsa:

İnternette olduğu gibi Telegram'da da bazı kullanıcılar, orijinal kişiler adına başka kullanıcılara mesaj gönderebiliyorlar. Bu durum kullanıcı adındaki benzerlik nedeniyle alıcı tarafından fark edilemeyebiliyor. Dolayısıyla şüpheli bir durum yaşadığınızda çocuğunuz adına mesaj göndermeye çalışan kullanıcıyı tespit ettikten sonra bu kullanıcıyı Telegram üzerinden "@NoToScam"e bildirebilirsiniz. Bu durum yalnızca çocuğunuz için değil, tüm kullanıcılar için geçerli.

Toplulukların bulunduğu her platform, çocuklar için bazı sorunlar teşkil edebiliyor. Telegram'ın da bunlardan pek bir farkı yok. Bu sebeple, çocuğunuzun kullandığı program ne olursa olsun, sizin gözetiminizde olması daha doğru olacaktır.