Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi ve her yaştan çocuğun kolayca kullanabilir hale gelmesi ile ebeveynler, çocukların üzerinde teknolojinin etkilerini merak etmeye başladılar. Biz de konuyu detaylı şekilde irdeledik.

Günümüzde artık herkes en az bir bilgisayara, tablete, akıllı telefona, akıllı televizyona ya da akıllı saate sahip. Teknolojik cihazlar bu kadar yaygın olduğu için çocuklar da konu ile daha yakından ilgilenmeye başladı. Çocuk ve teknoloji ilişkisi giderek daha ayrılmaz bir bütün oldu. Ancak bu durum ebeveynleri haklı olarak endişelendiriyor. Çocuk ve teknoloji ilişkisi arasındaki dengeyi sağlamak son derece önemlidir.

Öncelikle her ebeveyn bir durum tespiti yapmalı ve çocuğunun teknoloji ile olan ilişkisini iyi bir şekilde analiz etmelidir. Günde birkaç saat oyun oynayan bir çocuk ile bazen uykusundan bile vazgeçerek akıllı telefonunu kapatamayan çocuk arasındaki fark iyi bilinmelidir. Durumu tespit ettikten sonra çocuk ve teknoloji ilişkisini dengelemek için yapabileceklerinize odaklanabilirsiniz.

Çocuk ve teknoloji ilişkisini dengelerken nelere dikkat edilmeli?

Teknoloji bağımlılığı

İnsan ilişkileri ve sosyal yetenekler

Yetersiz fiziksel aktivite

İnternet dünyasının olası tehlikeleri

Mobil cihazların uyku üzerindeki olumsuz etkisi

Teknoloji bağımlılığı: Sandığınız kadar basit bir sorun değil; doku ve organlara kadar uzanan hastalıkları tetikliyor

İlk olarak belirtmek gerekiyor ki; teknoloji bağımlılığı, gün içinde sıkça kullandığımız kadar basit tanıma sahip bir bağımlılık değil. NP Istanbul Beyin Hastanesi internet sitesinde konu ile ilgili yayınlanan bir yazıya göre; teknoloji bağımlılığı, internette geçirilen sürenin kontrol edilememesi ve uzak kalma durumunda ortaya patolojik rahatsızlıkların çıktığı bir bağımlılık türüdür.

Arkadaşlarıyla her akşam birkaç saat çevrimiçi oyun oynayan, sosyal medyada 3 - 5 saat aktif olan ya da video izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayan her çocuk için teknoloji bağımlısı demek oldukça yanlış. Bu yanlışa inanarak alacağınız kararlar, çocuğa teknolojiden daha büyük zararlar verecektir.

Günümüzde artık herkes günün birkaç saatini teknoloji ile geçiriyor. Eğer çocuğunuz teknolojiden uzak kaldığı zaman yoksunluk belirtileri gösteriyor, yapacak başka bir şey bulamıyor, tedirgin hissediyor ya da içine kapanık davranıyorsa ancak o zaman teknoloji bağımlılığı konusunda endişe edebilirsiniz.

İnsan ilişkileri ve sosyal yetenekler: Onlara ekran dışında da bir hayat olduğu göstermeniz gerekiyor

Teknolojinin bir çocuğun insan ilişkilerini ve sosyal yeteneklerini köreltmesi konusunda dikkat edilecek en önemli nokta, çocuğun kaç yaşında olduğudur. Özellikle küçük çocuklar insanlarla konuşmayı, empati kurmayı, sohbet etmeyi daha yeni öğrendikleri için teknoloji ile uzun süre vakit geçirmeleri bu süreci zorlaştırabilir.

Pek çok küçük, konuşmayı yeni öğrenen çocuğun ekranda gördüğü çizgi film karakterleriyle konuştuğunu ancak çevresindekilerle konuşmadığını görmüşsünüzdür. Durum bu şekilde devam ederse çocuğun sosyal yeteneklerinin geliştirmesi beklenemez. Bu nedenle çocuğa, ekran dışında bir hayat olduğunu da göstermeniz gerekiyor.

Yaşı daha büyük ve belirli bir arkadaş çevresi olan çocuklar üzerinde teknolojinin bu kadar büyük bir etkisi olmayacaktır. Çünkü günümüz iletişim dünyası sosyal medya platformları üzerinden şekilleniyor. Yani siz, çocuğunuz hiç kimseyle konuşmadan ekrana bakıyor zannederken o belki arkadaşlarıyla konuşuyor olabilir.

Teknolojinin sunduğu iletişim kolaylıklarına rağmen yine de çocuğunuza yüz yüze iletişimin değerini de göstermeniz gerekiyor. Çocuğunuz ile konuşun, arkadaşları ile yalnızca sanal dünya üzerinden değil gerçek hayatta da görüşmesi için teşvik edin. Genel olarak anlatmanız gereken en önemli konu, dışarıda da yaşanabilecek bir hayat olduğudur.

Yetersiz fiziksel aktivite: Pek çok kalıcı rahatsızlığın kapısı erken yaşta aralanmasın

Ülkemizde de yaygınlaşan ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde artık bir salgın haline gelen obezitenin en büyük nedenlerinden birinin yetersiz fiziksel aktivite olduğu ve bunun nedeninin de teknoloji olduğu biliniyor. Özellikle 1990’lı yıllarda televizyonun her eve girmesi ile birlikte başlayan fiziksel aktivite yetersizliği sorunu her geçen gün artıyor.

Bilgisayar, televizyon, tablet, akıllı telefon karşısında hareketsiz olarak geçirilen uzun saatler yalnızca kilo alma ile değil; kalp ve damar rahatsızlıkları ile, omurga sorunları ile, farklı kas rahatsızlıkları ile sonuçlanabiliyor. Yoğun bir kas kütlesine sahip olan ve hareket etmek için programlanmış insan vücudunun uzun süre hareketsiz kalması, metabolizmayı alt üst edecektir.

Ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin diğer bir olumsuz etkisi de yeme - içme alışkanlıkları üzerine. Ekran karşısında klasik ev yemekleri yenemeyeceği için insan sağlığına zararlı olduğu artık kesin olarak bilinen pek çok abur cubur türü tüketiliyor. Zaten hareketsizlik ile zarar gören vücut, bir tekme de abur cuburlardan yiyor.

İş bu noktada ebeveynlere düşüyor, çünkü çocuklar bu bilgileri bilmiyor. Çocuğunuzu zorlamadan, hoşuna gidecek fiziksel aktiviteler yaratın. Çocuğunuz belki doğada yürüyüş yaparken sıkılacaktır ama top oynamayı neredeyse her çocuk sever. Dışarı çıkmasa bile en azından ekran başından bir süre kalkacağı ev içi aktiviteler yaratarak, uzun süre hareketsiz kalma alışkanlığını kırabilirsiniz.

İnternet dünyasının olası tehlikeleri: İnterneti ve sosyal ağlar, çocuklar için tehlikeli bir şehrin tekinsiz sokakları gibidir

GuardChild internet sitesi üzerinden yayınlanan istatistiklere göre 7 - 18 yaş arası çocuklar istemeden de olsa internet dünyasında pornografik içeriklere maruz kalıyorlar. Özel bir arama olmadan, yalnızca ödevlerini yapmak için bir araştırma yaptıkları sırada bu tür rahatsız edici içerikler ile karşılaşabiliyorlar.

Çocuk ve teknoloji ilişkisinde çocukların karşılaşacağı olası tehlikeler yalnızca pornografik içerikler değil; sosyal medya platformları üzerinden yaşanabilecek istismarlar, şiddet görüntüleri, oyunlar üzerinden karşılaşabilecekleri sanal zorbalık da olası tehlikeler arasında. Böyle durumların çocuklar üzerindeki yaratacağı olumsuz etki oldukça büyük olacaktır.

Çocuğunuzu internetin tehlikelerinden korumak için yasaklar ya da kısıtlamalar getirmek yerine, onu çok sıkmadan neler yaptığını gözlemlemelisiniz. Çocuğunuzda sanal tehlikelere karşı bir bilinç oluşana kadar odasına bir bilgisayar koymayın. Bilgisayarı, herkesin ne yaptığını göreceği ortak bir alanda kullanmalı.

Daha küçük yaşta çocuklar için internet bağlantısı kapalı cihazları tercih edebilirsiniz. İnternet tarayıcılarında ya da farklı uygulamalarda bulunan ebeveyn kontrolünü aktif hale getirebilirsiniz. En önemlisi ise çocuğunuz size güvenmeli ve yaşadığı herhangi bir olumsuzluğu size anlatabilmeli. Böyle bir durumda, kesinlikle onu suçlamadan konu ile ilgili bilmesi gerektiği kadar detayı anlatarak olası tehlikeler konusunda bilinçlenmesini sağlamalısınız.

Mobil cihazların uyku üzerindeki olumsuz etkisi: Yoksunluğun en önemli belirtisi

Yayınlanan Common Sense raporuna göre; çocukların %68’i gece uyurken mobil cihazlarını her an ulaşabilecekleri bir yere koyuyorlar. Bunun anlamı; çocuklar uyumadan önce, uykuları kaçtığı zaman, uykudan uyanıp gözlerini ilk açtıkları zaman hemen mobil cihazlarına sarılıyorlar.

Özellikle uykunun bir türlü gelmediği gecelerde dijital ekranlara bakmanın uyku ihtimalini daha da azalttığı biliniyor. Çünkü ekranlar devamlı göze ve oradan da beyne aktif çalışma mesajı veriyor. Aktif olduğunu düşünen beyin ise uyumayı geciktiriyor. Beyin aktif olduğunu düşünürken vücudunuz yorgun düşüyor ve uyuyarak kendini yenileyemiyor.

Ne çocukların ne de yetişkinlerin uyuduğu odada hiçbir mobil cihazın bulunmaması gerekiyor. Cihazın yayacağı radyasyonun yanı sıra, çocuğun elinin altında devamlı bir mobil cihaz bulunması teknoloji bağımlılığını tetikleyecektir.

Çocuğunuza uyumadan önce kitap okuma alışkanlığı kazandırmalısınız. Yatağa yattıktan uyumaya doğru giden süreçte kitap okumak hem uykuyu kolaylaştıracak hem de teknolojinin olmazsa olmaz bir şey olmadığını anlamasını sağlayacaktır. Uyku öncesi ile başlayan kitap okuma alışkanlığı çocuğun hayatına da yayılacak ve böylece teknoloji bağımlılığının da önüne geçilecektir.

Çocuk ve teknoloji arasındaki hassas ilişkiyi kontrol etmek ebeveynlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Teknolojiyi bir öcü gibi görmeden ancak kontrolü de elden bırakmadan çocuğunuzun teknolojiyi kullanmasını ve onu öğrenmesini sağlamalısınız.