Çocuklar Neden Corona Virüsünden Etkilenmiyor?

Corona virüsü salgınından çok az etkilenen bir yaş kitlesi var: Çocuklar. Şu ana kadar görülen vakaların sadece yüzde 1’ini 10 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Peki nasıl oluyorda çocuklar corona virüsünden yetişkinler kadar etkilenmiyorlar?

Corona virüsünün tedavisini bulmak için bilim insanları, olabildiğince hızlı çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar bulunabilen bir tedavi yok. Tedavi arayışında olan bilim insanlarının dikkatini ise çocuklar çekiyor. Çünkü çocuklar, corona virüsünden yetişkinler kadar etkilenmiyorlar.

Corona virüsünün Wuhan’da ilk tespit edildiği andan şu güne kadar görülen vakaların sadece yüzde 1’i 10 yaşın altındaki bir çocuktu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında ise hiç çocuk bulunmuyor. Yani virüs çocuklara bulaşmamakla beraber yetişkinlerde olduğu kadar etkili de olmuyor.

Çocukların corona virüsünden etkilenmemesi başta, çocukların enfeksiyona karşı koymaları olarak düşünüldü. Ancak son zamanlarda yapılan yeni bir çalışma, çocukların yetişkinler kadar enfekte olma olasılıkları olduğunu gösterdi. Peki o zaman corona virüsün ağır etkilerine karşı çocukları koruyan nedir?

Yale Üniversitesi’nden Akiko Iwasaki, “Kimsenin bu soruya henüz iyi bir cevabı yok” diyor. Ancak birçok bilim insanı çocukların bağışıklık sistemlerinin corona virüsüne verdiği tepkinin benzersiz olabileceğini düşünüyor.

Yetişkin insanlarda, corona virüsünün yaygın komplikasyonu, bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki nedeniyle akciğerlerde hasar oluşması ve bunun sonucunda akut solunum yolu sıkıntısı sendromunun ortaya çıkmasıdır. Bilim insanları, bağışıklık sistemi hücrelerinin akciğerlere sızmasının büyük sorunlara neden olduğunu belirtiyor. Bağışıklık sistemi akciğerde virüse saldırarak hayatta kalmaya yardım ediyor olsa da, oksijen alımını bloke ediyor.

Çocukların bağışıklık sistemleri hala gelişme aşamasında olduğu için, corona virüsü ve benzeri hastalıklara sitokin fırtınası adı verilen bir tür tehlikeli bağışıklık tepkisinden korunduğu düşünülüyor. SARS salgını sırasında yapılan iki çalışmada, çocukların akciğerlerini ciddi hasarlardan koruyan, nispeten düşük seviyelerde iltihaplanmanın stokin ürettiği bulunmuştu.

Yetişkinler, COVID-19'a farklı corona virüsü antikorları salıyor olabilir

Çocuklar ayrıca genel olarak corona virüsüne geçmiş mazuriyet eksikliğinden de yararlanıyor olabilirler. Daha uzun süre yaşamış olan yetişkinler, öksürük ve soğuk algınlığına neden olan diğer corona virüsü türlerinden biri ila karşılaşmış olabilirler ve şimdi bu virüslere karşı geliştirilen antikorlar kullanılıyor olabilir.

Bu mevcut antikorların virüse yakalanan yetişkinlerin durumlarını daha da kötüleştirdiğini düşünen uzmanlar var. Çünkü başka tür corona virüslerine karşı gelişmiş olan antikorlar, aslında COVID-19 ile eşleşmiyorlar. Imperial College’dan Wendy Barclay, “Eşsiz olan antikorlar bazen yarardan daha fazla zararlı olabilirler” diyor.

Çocukların corona virüsüne karşı geliştirdikleri bağışıklığı anlamak, virüse karşı geliştirilecek tedavi için anahtar olabilir. Bir şekilde çocukların bağışıklık sistemi taklit edilerek geliştirilecek ilaçlar, yetişkinlerinde bu hastalığı hafif bir enfeksiyon halinde geçirmelerini sağlayabilir.

Çalışmalar, corona virüsünün çocuklara bulaşma ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermiyor. Bununla birlikte bazı araştırmalara göre çocukların bağışıklık sisteminin tam olarak gelişmemiş olması, çocukların corona virüsünden daha az etkilenmelerini sağlıyor olabilir.