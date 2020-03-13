İtalya’da Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı 1000’i Aştı

Corona virüsünün en çok can aldığı ülkelerden olan İtalya, bugün yaptığı açıklamayla bu zamana kadar 1016 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bununla birlikte 1153 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyor.

Şu sıralar tüm dünyanın ana gündemi olan corona virüsü (Kovid-19), şu sıralar İtalya’da çok hızlı bir şekilde can almaya devam ediyor. Çin’den sonra en yüksek bulaşma ve öldürme oranına sahip olan İtalya, bugün de Kovid-19 sebebiyle 189 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülke, gün itibariyle yeni bir sınırı da aşmış oldu. Hayatını kaybeden yeni kişilerle birlikte corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 1016’ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 98’i 68 yaş üstünü oluştururken, Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı ise 15.113’e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, Roma’da yaptığı bir basın toplantısında an itibariyle 1153 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı. İtalya’da özellikle son iki günde ölüm sayısı yüksek oranlarda artış gösterdi.

İyileşenler de Var

Borelli, açıklamalarının devamında iyileşen insan sayısını da açıkladı. Borelli, dün 1045 olarak açıklanan iyileşen sayısına 213 kişi daha eklendiğini belirterek yeni sayının 1258’e yükseldiğini duyurdu.

Protestolar Başladı

İtalya, salgını durdurmak için bazı önlemler alıyor. Bu önlemlerin başında tüm işletmelerin kapatılması dikkat çekiyordu. Bu karara rağmen üretimin aksamaması gerekçesiyle faaliyet göstermeye devam eden bazı fabrikaların çalışanları bu karara tepki gösterdi. Başbakanlık kararnamesinde yer alan kriterlere girmediği için çalışmaya devam etmek durumunda kalan metal işçileri, çalışmak zorunda olmalarını protesto ederek devlete tepki gösterdi.

Ülkede insanların çoğu evinden dışarı çıkmıyorken, özellikle bilgisayar merkezli işler evden sürdürülüyor.