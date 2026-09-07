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338 Eski Amerikan Futbolcusunun Beyni İncelendi: Sonuçlar Şaşırtıcı!

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338 eski Amerikan futbolcusunun beyni üzerinde yapılan araştırma, sporcuların %93'ünde Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) olduğunu ortaya koydu.

338 Eski Amerikan Futbolcusunun Beyni İncelendi: Sonuçlar Şaşırtıcı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amerikan futbolunda tekrarlayan kafa darbelerinin sporcuların zihinsel sağlığı üzerindeki uzun vadeli yıkıcı etkileri, yayımlanan geniş kapsamlı yeni bir araştırmayla bir kez daha gözler önüne serildi.

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Boston Üniversitesi ve Mayo Klinik uzmanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma, hayatını kaybeden yüzlerce eski profesyonel sporcunun beyin dokularında ağır nörolojik hasarlar bulunduğunu ortaya koydu.

İçerikten Görseller

338 Eski Amerikan Futbolcusunun Beyni İncelendi: Sonuçlar Şaşırtıcı!
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Vakaların %31'i en ağır evrede, %60'ı ise demans

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The BMJ portalında yayımlanan araştırmada, 2008-2021 yılları arasında vefat eden ve kariyerleri 1949 yılındaki sert kask zorunluluğu sonrasına denk gelen 1712 eski oyuncunun tıbbi verileri ele alındı. Detaylı organ incelemesi yapılan 338 eski futbolcunun yüzde 93’ünde, yalnızca ölüm sonrası teşhis edilebilen Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) tespit edildi. İncelemelerde sporcuların %31’inde hastalığın en ağır seviyesi olan dördüncü evre görülürken, bağışçıların yaklaşık %60’ının demans kriterlerini karşıladığı belirlendi.

Uzmanlar ortaya çıkan tablonun ciddiyetini vurgulamakla birlikte kritik bir sınırlamaya dikkat çekiyor. Beyinlerini bağışlayan kişilerin sağlığında nörolojik belirtiler göstermiş olma ihtimali yüksek olduğundan, elde edilen %93'lük oran tüm eski oyuncuları doğrudan temsil etmiyor. Yine de 2016-2021 arasında ölen oyuncuların en az dörtte birinde CTE bulunması, spor güvenliği kurallarının ve koruyucu ekipmanların geliştirilmesine rağmen daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

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