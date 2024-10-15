Microsoft yeni çıkacak Black Ops 6 da dahil 3 Call of Duty oyununun Xbox Cloud Gaming'e ekleneceğini duyurdu. Hizmet, Türkiye'de olmadığı için biz bu fırsattan yararlanamayacağız.

Microsoft’un 2023 yılında tamamladığı Activision Blizzard satın alımıyla yavaş yavaş Activision imzası taşıyan oyunlar Game Pass’ gelmeye başlamıştı. Son zamanlarda da çok beklenen Call of Duty oyunlarının eklendiğini görüyorduk. Yeni çıkacak Black Ops 6 ilk günden Game Pass’te sunulacaktı, Modern Warfare 3 ise yakın zamanda kütüphaneye eklenmişti.

Şimdi ise Xbox kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama daha yapıldı. Maalesef bu güzel haber bizi ilgilendirmiyor çünkü bahsedilen hizmet hâlâ ülkemizde yok. Microsoft’un aktardığına göre CoD oyunları, Xbox Cloud Gaming’e gelecek.

Black Ops 6, Modern Warfare 3 ve Warzone, bulut oyun hizmetine eklenecek

Şirketin yaptığı açıklamalara göre Call of Duty: Black Ops 6, beta olarak ilk günden Xbox Cloud Gaming üzerinden oynanabilecek. Ayrıca sadece o değil, Modern Warfare 3 ve Warzone da hizmete eklenecek. Tüm bunlar, Black Ops 6’nın çıkış tarihi olan 25 Ekim’de gerçekleşecek. CoD serisi için bir ilk olacağını da belirtelim.

Microsoft’un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming, bulut yoluyla kullanıcıların farklı cihazlardan oyunları deneyimlemesine imkân tanıyor. Hizmet, dünya çapında Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle erişilebilir durumda. Ancak maalesef Türkiye’de yok. Bu yüzden biz, CoD oyunlarına buluttan erişim imkânı yakalayamayacağız.

Bu gelişme, Game Pass abonelerinin yalnızca konsol veya PC’lerinde değil, farklı cihazlarında da Call of Duty’i deneyimlemesini sağlayacak. Mobilden bazı televizyonlara kadar herhangi bir cihazdan bu büyük oyunlar oynanabilecek. Game Pass abonesi oyunseverler için gerçekten de sevindirici bir haber olduğunu söylemek mümkün.