ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Türkiye'de kredi kartı veya banka kartıyla işlem yapılabileceğini açıkladı. Bu imkan, Türkiye'yle birlikte 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu.

Uzun yıllardır mevcut olan ancak popülerliği son yıllarda artan kripto paralar, güvenilirlik bakımından kafalarda bazı soru işaretleri oluştursa da kripto para borsası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her sektörde olduğu gibi bu borsada da pastadan en büyük payı alan şirketler mevcut. Bunlardan biri de ABD merkezli Coinbase kripto para borsası.

2012 yılında ABD/Delaware’de kurulan Coinbase, hâlihazırda onlarca ülkede hizmet vermekte ve ABD’nin en büyük kripto para borsası olarak kabul edilmekte. Şirket, 7 Ağustos’ta (bugün) Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Türkiye’deki kullanıcıların Coinbase’ten kredi kartı ve banka kartı ile kripto para satın alabileceklerini duyurdu.

20’den fazla ülkede kredi kartı veya banka kartı kullanılabilecek

Şirketin açıklaması tam olarak şöyle: “İşlem yaptığımız ülkelere her zaman yeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta, 20’den fazla ülkede banka kartınızı veya kredi kartınızı kullanarak işlem yapabilme imkanını sunduk! Ülkenizin de bu ülkeler arasında yer alıp almadığını öğrenmek için Coinbase hesabınıza giriş yapın.”

Tweet’te bahsi geçen ülkeler arasında Türkiye’yle birlikte Brezilya, Kenya, Endonezya, Yeni Zelanda, Kazakistan, Gana ve Peru da mevcut.