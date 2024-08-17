Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan Teknolojik Ürünler

Amazon ve Hepsiburada'da bu hafta çok satılan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta en çok neler satıldı merak ediyor musunuz? Sizin için Hepsiburada ve Amazon'da çok satılanları derledik.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Darbeli delme ve vidalama özelliği olan cihaz, ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kullanmak mümkün. Ulaşılması zor yerlerde bile rahatça çalışmayı sağlayan vidalamanın hızı çalışma moduna göre ayarlanabiliyor. LED ışığı sayesinde daha rahat görerek çalışabiliyorsunuz.

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İnce tasarımı sayesinde bileği rahatsız etmeyen Huawei Band 8'in uzun pil ömrü var. Geniş ekranından birçok veriyi görmek mümkün. Çok yönlü sağlık takibi yapabilen akıllı bant, uykunuzu takip edebiliyor. Farklı kayış modelleri var, bu sayede kendinize uygun kayışı seçebilirsiniz.

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16 inç ekranı olan bilgisayarın Intel Core i5 işlemcisi var. 8 GB RAM'i olan bilgisayarın 512 GB SSD kapasitesi var.

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IOS ve Android uyumlu kulaklıkların 10mm sürücüleri güçlü ve derin baslı ses üretiyor. Hafif tasarımı sayesinde her yere kolayca götürmek mümkün. Tek şarjla 10 saat boyunca kullanılabilen kulaklıkları şarj kutusu ile 30 saat kullanmak mümkün. Suya dayanıklı kulaklıkları her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Bilgisayarınızı istediğiniz şekilde konumlandırabildiğiniz standla çok daha rahat çalışabiliyorsunuz. 10-16 inç arası tüm laptoplarla uyumlu. Tutucu kollarındaki kauçuk malzeme bilgisayarınızın sabit durmasını sağlıyor.

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27 inç monitör, 165 Hz yenileme hızı sayesinde gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamak mümkün. 1 ms tepki süresi ile oyunda her hareketiniz çok daha anlamlı. Göz koruyucu modu uzun süre oyun oynarken mavi ışığı en aza indiriyor. Bu sayede gözleriniz daha az yoruluyor.

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Ayarlanabilir telefon tutucu ile arabada telefonunuz hep gözünüzün önünde oluyor. Cam ve torpidoya uygun tutucu kaliteli malzemelerden üretilmiş. Çoğu otomobile uygun olan telefon tutucu ile yolda harita takip etmek çok kolaylaşıyor.

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Uygulaması ya da uzaktan kumadasıyla kontrol edilen duvar lambaları iç ve dış mekana uygun. D enerji sınıfından olan lambaları merdivende, koridorda ya da oturma odasında kullanmanız mümkün. Sesle de kontrol edilebilen duvar lambaları su geçirmiyor.

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Kuru süpürme ve mop özelliği olan Philips Max Aqua Plus 8000 dikey süpürgenin LED başlığı sayesinde etraftaki tozları görebiliyorsunuz. 80 dakika boyunca kullanılabilen dikey süpürgenin 360 derece emiş başlığı da bulunuyor. Çift yönlü başlığı sayesinde önce süpürüp sonra silebiliyorsunuz.

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Monitörlerinizi üzerine koymak için gerekli montiör standı ile çok daha rahat şekilde çalışabiliyorsunuz. Çalışmanın yanında oyun oynamak için de kullanmanız mümkün. Monitörü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 360 derece döndürülebilen monitör standı 2-9 kilo arası taşıyabiliyor.

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