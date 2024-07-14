Temmuz ayını da yarıladık. Peki geride bıraktığımız bu haftada kitap tutkunlarının okumayı ve satın almayı en çok tercih ettiği kitaplar hangileri olmuş?

Yeni kitapların da yayımlanmasıyla birlikte okuyucuların tercih ettiği kitaplar her hafta değişiyor. Bu haftanın en çok satanlarında ise klasiklerden yeni çıkanlara her türde eseri görmek mümkün.

Eğer siz de temmuz ayını bitirmeden okuyacak bir kitap arıyorsanız ve henüz bulamadıysanız doğru yerdesiniz. Haftanın en çok satan kitaplarını derlediğimiz içeriğimize bakarak aradığınız o kitabı bulabilirsiniz.

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Listemizin ilk sırasında Alice Feeney’in Taş Kâğıt Makas kitabı yer alıyor.

Evlendiğiniz kişiyi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? Bir daha düşünün…

Bay ve Bayan Wright için işler uzun zamandır yolunda değildi. Hayatı boyunca yüz körlüğünden mustarip olan Adam durumunu kabullenmiş bir işkolikti ve karısı Amelia da kendini hayvan barınağındaki tam zamanlı işine adamıştı. Tam da yıldönümleri yaklaşırken, İskoçya’da iki günlük tatili kazanan çift bu hafta sonunun evliliklerini onaracağını ya da tamamen bitireceğini biliyordu. Bilmedikleriyse bu geziyi tesadüfen kazanmamış olduklarıydı. İçlerinden biri çok uzun zamandır yalan söylüyordu.

Bazı çiftler sonsuza dek mutlu yaşamaz, hele de birileri mutlu olmalarını istemiyorsa.

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Alice Feeney’in çok satan bir diğer kitabı ise Ne Yaptığını Biliyorum. İnsana güven duygusunu sorgulatan yazar, bu eserinde de yine yapacağını yapmış diyebiliriz.

Karımı Üç Kelimeyle Anlatabilirim: Güzel. Hırslı. Merhametsiz.

Kocamı Tanımlamak İçin Tek Kelime Yeter: Yalancı.

Tipik bir İngiliz kasabası olan Blackdown'da bir kadın öldürüldüğünde, BBC spikeri Anna Andrews bu haberi yapmak istemiyordu. Dedektif Jack Harper'sa onun bu vakayla bir alakası olduğundan şüpheleniyordu. Ta ki başında bulunduğu cinayet soruşturmasında kendi de şüpheli durumuna düşene kadar. Bazı sırlar, uğruna öldürmeye değerdi.

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Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere...

Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası da onlardan bir tanesi. Tarihi örneklerle öğrenmek isteyenlerin okuması gereken bir kitap.

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Yazar ve gazeteci Ayşe Kulin, tek mekânda kurguladığı ve dört gün üç gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında, 1960 darbesini, okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş Dört Gün Üç Gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle, aşkla, ayna tutuyor.

"Gece ertesi sabaha kavuştuğunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlamıştı."

27 Mayıs 1960. Ülkedeki tüm vatandaşlar askeri darbe haberiyle uyanıyor sabaha. Sokaklarda tanklar, radyodan yükselen bültenler, düşmeyen telefonlar, ulaşılamayan dostlar...

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“Ruhum mezardayken bedenim yaşamış, ne yapayım?”

Klasikleşmiş eserlerden olan Uğultulu Tepeler, Bronte kardeşlerden olan Emily Bronte tarafından kaleme alındı. Bronte’nin ölümünden bir yıl önce bitirdiği Uğultulu Tepeler'deki karakterlerin yalnızca hayal ürünü kişiler olmadığı, onların yazarın çevresindeki kişilerden derin izler taşıdığı da bir gerçektir. Bu Victoria dönemi romanı, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı; kimine göre her okunuşunda değişik tatlar veren çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiirdir.

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Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları- Mark Wolynn

Mark Wolynn'in "Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları" adlı kitabı, aile geçmişimizin bugün kim olduğumuzu nasıl şekillendirdiğine dair derinlemesine bir inceleme sunuyor. Wolynn, travmanın nesiller boyu aktarılabileceği ve bu kalıtsal yüklerin kişisel ve duygusal sağlığımız üzerinde büyük etkileri olabileceği fikrini savunuyor.

Kitap, okuyuculara kendi aile hikâyelerini ve kalıtsal travmalarını anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve stratejiler sunuyor. Bu sayede, bireylerin geçmişten gelen bu ağır yükleri hafifletmeleri ve daha sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri hedefleniyor. Wolynn'in çalışması, psikoloji ve kişisel gelişim alanında önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

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46 dilde 2,5 milyon okura ve Goodreads yılın en iyi gerilim romanı ödülüne sahip olan Sessiz Hasta, ressam Alicia Berenson'un mükemmel görünen hayatının bir gece kocasını öldürmesiyle alt üst olmasını konu alıyor. Alicia, bu korkunç olaydan sonra tek kelime etmez ve bu sessizliği, herkesin dikkatini çeker. Alicia, gözlerden uzak bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alınır ve burada onun sessizliğini çözmeyi takıntı haline getiren adli psikoterapist Theo Faber devreye girer. Kitap, okurları sürükleyici ve beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa çıkarırken psikolojik derinliği ve şaşırtıcı sonuyla da dikkat çekiyor.

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“Üç kadın. Üç hayat. Üç kıta.

Tek bir talep: Özgürlük!”

Listemize Fransa’da 1 milyon satışa ulaşan Saç Örgüsü adlı kitapla devam ediyoruz. Birbirlerinden habersiz ve ayrı dünyalarda yaşayan Giulia, Sarah ve Smita'nın hikâyesi bu. Kapağını açacağınız bu kitapla önünüze serilecek olan; birbirlerine ne kadar yürekten ve eşsiz bağlarla bağlı olduklarını bilmeden, kaderlerine razı olmayıp savaşmaya karar veren üç kadının umut ve dayanışmayla dokudukları hayatları.

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“Kaç ömür gerek, yaşamayı öğrenmek için?”

Matt Haig'in Zamanı Durdurmanın Yolları romanı, zamanın akışını durduramayan bir adamın sıra dışı hikâyesini anlatıyor. Romanın ana karakteri Tom Hazard, sıradan bir tarih öğretmeni gibi görünse de, aslında çok nadir bir hastalığa sahip: Yavaş yaşlanıyor ve yüzyıllar boyunca yaşıyor. Onun bu durumu, yaşadığı her dönemde tehlikeler ve kayıplarla dolu bir yaşam sürmesine neden oluyor.

İngiltere'nin en önemli yazarlarından Matt Haig'in büyük övgü toplayan, 37 dile çevrilen ve yakında Benedict Cumberbatch tarafından sinemaya aktarılacak bu kitabı, hem fantastik öğeler taşıyan hem de insan ruhunun derinliklerine inen etkileyici bir hikâye sunuyor.

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20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logo terapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır.

Kitapta Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edeceksiniz. Bununla birlikte Gasset, Heidegger ve Sartre'dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında "anlam"ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, "İnsanı insan yapan nedir?" sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor.

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