Amazon'da indirimli fiyatı ile gözümüze çarpan Redragon M612 Predator'ün özelliklerini sizin için derledik. Bütçe dostu bir oyun faresi arıyorsanız bu içerik tam size göre.

Uygun fiyatlı mouse'lar arasında bulununan Redragon M612 Predator RGB Oyun Faresi, Amazon'da günün fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle oyun oynamayı sevenlerin dikkatini çekebilecek bu ürünü sizler için araştırdık. Eğer ki bütçe dostu bir mouse almayı düşünüyorsanız bu içerik çok işinize yarayabilir. Gelin özelliklerine birlikte bakalım.

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Aerodinamik ve genel pençe kavrama tasarımına sahip sağlam çerçevesi sayesinde, uzun saatler boyunca kullanıldıktan sonra bile daha az yorgunluk hissi ile konforlu bir oyun deneyimi sunar.

Ayarlanabilir DPI Seviyesi: 5 yeniden tanımlanabilir DPI seviyesi (500/1000/2000/3000/4000) ile karşımıza çıkan Redragon M612 Predator, farklı oyun ihtiyaçları arasında daha kolay geçiş yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca 500-8000 arasındaki DPI seçenekleri kişiselleştirilebilir.

5 yeniden tanımlanabilir DPI seviyesi (500/1000/2000/3000/4000) ile karşımıza çıkan Redragon M612 Predator, farklı oyun ihtiyaçları arasında daha kolay geçiş yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca 500-8000 arasındaki DPI seçenekleri kişiselleştirilebilir. Programlanabilir Tuş Takımı: Sahip olduğu 11 programlanabilir tuşların tümü sayesinde ilgilendiğiniz oyun veya işte özelleştirilebilir tuş ataması yapılabilir. 1 adet hızlı ateş ve 2 tane yan makro düğmesi size daha iyi bir oyun deneyimi sunar.

Sahip olduğu 11 programlanabilir tuşların tümü sayesinde ilgilendiğiniz oyun veya işte özelleştirilebilir tuş ataması yapılabilir. 1 adet hızlı ateş ve 2 tane yan makro düğmesi size daha iyi bir oyun deneyimi sunar. Ergonomik Tasarım: Cilt dostu kaplama, fare yüzeyinin rahat tutulmasına imkan verir ve parmak izi bırakmaz. Uber dokuyla donatılmış sol taraf sürtünmeyi güçlendirir ve farenin kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Cilt dostu kaplama, fare yüzeyinin rahat tutulmasına imkan verir ve parmak izi bırakmaz. Uber dokuyla donatılmış sol taraf sürtünmeyi güçlendirir ve farenin kontrol edilmesini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir RGB Aydınlatma: M612 Predator, RGB aydınlatma sistemine sahip olup, bu aydınlatma tamamen özelleştirilebilir. Kendi renk tercihlerinizi belirleyerek oyun setup’ınıza uyum sağlatabilir veya kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz.

M612 Predator, RGB aydınlatma sistemine sahip olup, bu aydınlatma tamamen özelleştirilebilir. Kendi renk tercihlerinizi belirleyerek oyun setup’ınıza uyum sağlatabilir veya kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz. Uzun Süreli Performans: Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan bu mouse; yoğun kullanıma karşı dirençli yapısı ile uzun ömürlü bir performans sunar ve oyun sırasında güvenilir bir deneyim sağlar.

Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan bu mouse; yoğun kullanıma karşı dirençli yapısı ile uzun ömürlü bir performans sunar ve oyun sırasında güvenilir bir deneyim sağlar. Gelişmiş Yazılım Desteği: Redragon M612 Predator, kapsamlı bir yazılım desteği sunuyor. Bu yazılım aracılığıyla DPI ayarlarını, düğme işlevlerini ve aydınlatma efektlerini kolayca yapılandırabilmenize imkan sağlıyor. Bu özelleştirilebilir seçenekler, oyun deneyiminizi tamamen kişiselleştirmenize de olanak tanıyor.

Diğer Özellikleri:

Tıklama Ömrü: 20 milyon

Mouse Algılayıcı Özellikleri: PixArt P3104 Optik Sensör

Mouse Uyumlu El: Sağ

Hızlanma: 15 G

Ağırlık: 135 g

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 126 x 75 x 40 mm

Mouse Makro Desteği: Var

Hem tasarımı hem de performansıyla kullananlar tarafından oldukça beğeni toplayan Redragon M612 Predator RGB Oyun Faresi, uygun fiyatı ile Amazon'da satılmaya devam ediyor. Ürünü daha yakından incelemek veya indirim tükenmeden sepetinize ekleyip satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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