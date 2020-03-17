Virüse Karşı Alınan Önlemler, İnternet Trafiğini %30 Artırdı

11 Mart günü açıklanan ilk vakayla birlikte Türkiye, alınan önlemlerin sayısını ciddi anlamda artırmaya başladı. Son yayınlanan genelgeyle kafe ve restoran benzeri yerler kapatılmasıyla birlikte ülkedeki internet trafiğinde %30'luk artış yaşandı.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Corona virüsünün son görüldüğü ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart günü açıklanan ilk vakadan bu yana her gün güncel verileri paylaşmaya devam ediyor.

Dün gece yapılan açıklamada Türkiye’deki Corona virüsü vakalarının toplam sayısının 47’ye ulaştığı belirtildi. Corona virüsünün önüne geçebilmek için yetkililer her yaptıkları açıklamada bir şeyin altını çiziyorlar, o da evde durmanın ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamanın önemi.

Türkiye'deki veri trafiği %30 artış yaşadı:

Bir salgınla başa çıkmanın en etkin yollarından birisi olan sosyal mesafe, Corona virüsü için de aynı önemi taşıyor. Yetkililer, sosyal mesafe sağlamak adına alınan önlemleri peşi sıra açıklıyor. Bugün açıklanan veriler, yetkililerin aldıkları önlemlerin insanların sosyal mesafe uygulamasına teşvik ettiğine işaret ediyor.

Dün yayınlanan genelgeyle insanların buluştukları kafe, restoran ve sinema gibi alanlar geçici süreyle kapatılmıştı. Bununla birlikte birçok şirket çalışanlarının güvenliği için evden çalışmaya izin vermişti. İşte tüm bu gelişmeler, Türkiye’deki veri trafiğinin %30 artmasına neden oldu.

Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamada Türkiye’de ilk resmi Corona virüsü vakasının açıklandığı günden bu yana veri trafiğinin %30 arttığını belirtti. Kıraç, yoğunluğun artmasıyla oluşabilecek aksaklıkları engellemek için birkaç önlem alınmasını istedi.

'Gereksiz video paylaşımlarından kaçınılmalı'

Kıraç, eğitim ve işlerin aksamaması için kullanıcıları gereksiz şekilde video paylaşmamaları konusunda uyardı. Türk Telekom olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyen Kıraç, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“İnsanlar, virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde %30’luk bir artış söz konusu. İspanya’da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaptı. Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın diye... İnternet yollarını öğrencilere bırakın, normal akışında devam etsin.”

Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, Türk Telekom abonelerinden de bir ricada bulundu. Kıraç, Türk Telekom olarak abonelerine gereksiz şekilde trafiğini artırmamalarını söyledi ve özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerektiğini belirtti. Kıraç, son olarak olağanüstü bir trafik yoğunluğu hâlinde risklerle karşı karşıya kalınabileceğini de açıklamalarına ekledi.

Altyapı bu artış için yeterli mi?

Ülkemizdeki veri trafiği artışı konusunda tek açıklama Türk Telekom’dan gelmedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerin sabit veri kullanımının arttığını belirtti. Rerolle, altyapılarının bu artışlara hazır olduğunu, gerekli kapasite artırımlarını da yaptıklarını ekledi.

Ülkemizde hizmet veren en büyük operatörlerden birisi olan Turkcell de Corona virüsü nedeniyle artan trafiğe dikkat çekti. Turkcell yetkilileri, BiP üzerinden görüntülü görüşme oranında %90 artış yaşandığını söyledi.