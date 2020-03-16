Türkiye'deki Güncel Corona Virüsü Vaka Sayısı 47'ye Yükseldi

Bugünün erken saatlerinde ülkemizdeki Corona virüsü vakaları için açıklanan 18 sayısı ne yazık ki artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsünde güncel sayının yükseldiğini açıkladı. İşte açıklamanın detayları.

2019 yılının sonlarında doğru Çin'in Wuhan kentinde yayılmaya başlayan ve çok kısa sürede dünya geneline ulaşan Corona virüsü için Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Corona virüs salgının bir pandemi olduğunu açıkladı. Özellikle Avrupa Kıtası'nda vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Türkiye'de de vaka sayılarında yavaş yavaş artış gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Mart akşamı resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamasına göre Türkiye'de bulunan pozitif Corona virüs vakalarının sayısı 47'ye yükseldi. 16 Mart sabahı yapılan resmi açıklamada ise resmi vaka sayısı 18 olarak belirtilmişti.

Corona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Paylaştığı Tweet'e göre Fahrettin Koca, bugün 29 yeni Corona virüs vakasının belirlendiğini belirtti. 29 yeni vaka ile Türkiye'de bulunan toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğine değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu vakaların dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslı vakalar olduğuna da sözlerinde yer verdi.

Tespit edilen 29 yeni Corona virüs vakasının 3'ünün umreden döndüğüne dikkat çeken Bakan Koca, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini de hatırlattı.

Resmi açıklama sonucunda Türkiye içerisindeki doğrulanan toplam vaka sayısı 47 olarak resmiyet kazandı. Yurt dışından gelen vatandaşlar için alınan karantina önlemlerinin ne derecede etkili olduğunu ve Corona virüs vakalarında yaşanacak olan diğer detayları önümüzdeki günlerde beraber göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip Corona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir toplantıya başkanlık edeceği ve kamuoyunu bilgilendireceği de gelen bilgiler arasında.