Corona Virüsüne Karşı Alınan Yeni Tedbirler Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, gün içerisinde 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede toplu eğlence mekanları da dâhil olmak üzere pek çok mekanın geçici süreliğine kapatılmasını talep etti. Alınan tedbirler, bugün gece yarısından itibaren uygulamaya girecek.

Ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Corona virüsü için alınan önlemlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda şimdiye dek tedbir amaçlı olarak pek çok ülkeye uçuş yasağı getirilmiş ve ülke genelinde okullar tatil edilmişti. Alınan tüm bu önlemlere ek olarak bugün itibarıyla yeni bir genelge daha yayınlayan İçişleri Bakanlığı, geniş kapsamlı Corona virüsü tedbirlerini paylaştı.

81 il valiliğine bir ek genelge daha yollayan bakanlık, genelge kapsamında vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunduğu mekanların bu gece saat 24.00 itibarıyla kapatılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bu gece yarısı itibarıyla kapatılacak mekanların listesi:

Bakanlık’tan valiliklere gönderilen genelgeye göre bu gece saat 24.00 itibarıyla faaliyetleri geçici süreliğine kapatılacak mekanlar arasında şunlar yer alıyor:

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yukarıda yer alan mekanlara ek olarak ayrıca “Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bu gece saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bu gece saat 24.00 itibarıyla durdurulacak” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bahsi geçen bu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamların, il/ilçe belediyeleri ile iş birliği çerçevesinde çalışarak gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerektiğini de ayrıca belirtti.