Google'ın Corona Virüsü Testi ile İlgili Sitesi Yayınlandı

Mevsimsel grip ile COVID-19’un belirtileri birbirine çok benziyor. Haliyle bu durum, sıradan bir soğuk algınlığı geçiren kişilerin dahi kafasında binbir soru işaretine neden oluyor. Google, kullanıcıların COVID-19 testine girip girmemesi konusunda onlara yol gösteren bir internet sitesi hazırladı ve yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde sözünü ettiği corona virüsü testi ile ilgili internet sitesi ortaya çıktı. Pazar günü yayınlanan pilot site, Alphabet şemsiyesi altındaki Google’ın kardeş şirketlerinden Verily tarafından işletilen sağlık ve hastalık izleme girişimi Project Baseline'ın bir parçası konumunda.

Google’a göre söz konusu site, şimdilik yalnızca California bölgesinde yaşayan Amerikalı vatandaşların risk analizi yapacak ve ihtiyaç duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşunda COVID-19 testine girmelerini sağlayacak. Siteye giren ziyaretçilere ilk etapta, “Şu anda ciddi öksürük, nefes darlığı, ateş veya diğer ilgili semptomlar yaşıyor musunuz?” şeklinde bir soru soruluyor.

“Evet” yanıtını veren kişiler, “Belirtilerinize dayanarak, bu program aracılığıyla yüz yüze COVID-19 testi yapılması uygun değildir. Tıbbi yardım almanızı öneririz” mesajı ile karşılaşıyorlar. Peki, gerçekte bir teste ihtiyaç duyan herkesi eleyerek test için tarama yapan bir internet sitesi temelde ne işe yarar? Projeye dair değerlendirmelerde bulunan bir Verily sözcüsü, şiddetli semptomlar gösteren herkese tıbbi yardım sağlamaya hazır olmadıkları için COVID-19 risk tarama ve testine erişimi genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Taramanın hükümetin sağlık yetkilileri ile ortaklaşa geliştirildiğini belirten sözcü, “Pilot projenin henüz başlarındayız ancak zamanla risk tarama ve testini hassaslaştırmamıza yardımcı olacak daha fazla şey öğreneceğiz” dedi. Öte yandan CNBC'ye göre Google CEO'su Sundar Pichai, Verily'nin söz konusu girişimini açığa çıkmadan sadece bir gün önce öğrenmiş.Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence, Google’ın corona virüsü ile ilgili bir site tasarladığını ve 16 Mart tarihinde faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

Bugün salgının boyutu ile ilgili Beyaz Saray’da bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise corona virüsü taşıdığına dair çıkan yalan haberlere Google’ın da ortak olduğunu söylemiş, daha sonra Pichai’nin kendini arayarak özür dilediğini ifade etmişti. Google CEO’sunun konuya ilişkin sessizliği ise henüz sürüyor. Resmi verilere göre ABD'de şu anda 3.782 COVID-19 vakası bulunuyor. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ise bugün itibarıyla 65'e yükseldi.