Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgını, insanların birbirleriyle selamlaşma şeklini de değiştirdi. Çin’de iki kişinin tokalaşmak yerine ayaklarını birbirine vurarak selamlaştığı video, sosyal medyada viral oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre yüzde 3’lük bir öldürme oranına sahip olan COVID-19, yayılma gücü olağanüstü yüksek olan bir virüs olarak tanımlanıyor. Nitekim, yeni tip corona virüsünü çevreleyen endişelerin merkezinde de tam bu olarak bu durum var.

Çoğu Çin anakarası olmak üzere 80 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül virüs, insanlarda soğuk algınlığından zatüreye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Virüsün en ölümcül olduğu risk grubu ise ise 65 yaşın üzerindeki yetişkinler ve üç yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

Çin’den gelen bir video, insanların corona virüsünden korunmak için yeni bir selamlaşma stili bulduklarını gösteriyor. Twitter’da paylaşım rekorları kıran videoda, yüzü maskeli bir grup adam, karşılıklı olarak ayaklarını tokuşturarak birbirlerine merhaba diyor.

İnsanların corona virüsüne karşı önlem olarak düşündüğü ayakla selamlaşma

Sosyal medyada “Wuhan Tokalaşması” adı verilen bu selamlaşma şekli, pek çok kişi tarafından yaratıcı bir buluş olarak değerlendirildi. Hatta bazıları, ayak selamlaşmasının sadece Çin’de sınırlı kalmamasını, dünya genelindeki herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu arada, tokalaşmaktan itina eden insanların yalnızca Çinliler olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Geçtiğimiz gün, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, corona virüsü salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmamıştı. Bazı ülkelerde -vaziyet ne olursa olsun- diplomatik krize sebebiyet verebilecek bu durumu gülerek karşılayan Merkel, "Doğru, anlıyorum" diyerek koltuğuna geçmişti.

Almanya İçişleri Bakanı'nın Merkel'in elini sıkmayı reddettiği anlar