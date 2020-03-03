Çin’den dünyaya yayılan corona virüsü salgını, herkesin ayarlarını bozmuşa benziyor. Uzun zamandır Türkiye’de yaşayan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han, kendisi gibi çekik gözlü insanları hedef gösteren Twitter paylaşımlarına isyan etti.

İlk kez bir televizyon programında geniş kitlelere kendini tanıtan, sonrasında ise YouTube kanalı ve dikkat çeken tweetleri ile sosyal medya fenomenine dönüşen Chaby Han, babasının işi sebebiyle 15 yaşında geldiği Türkiye’den bir daha ayrılmadı. Aslen Güney Koreli olan sosyal medya fenomeni, şu sıralar corona virüsü nedeniyle bazı kişiler tarafından hedef tahtasına oturtulmuş durumda.

Çekik gözlü olduğu için kendisine gelen sert mesajları Twitter hesabından paylaşan Chaby, kendisi hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti. Burada sadece kendisinin değil, babasının annesinin ve kardeşinin de yaşadığını ifade eden Güney Koreli oyuncu, “Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da burada yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım. Türkiye'de yaşayan Koreli, Çinli, Japonlar da sizin kadar endişeli” dedi.

Bu zor günlerde herkesi anlayışlı olmaya davet eden Chaby, “Alakasız konu ama mesajlarda da baya yanlış anlaşılma var galiba. Koreliler, Japonlar; yarasadır, böcektir tüketmez. Çinliler'in de çoğu tüketmez. Tüketenler yok değil ama aşırı az. 2020'de hala bunu açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Chaby'nin kendisine gelen sert mesajlara verdiği tepki

Chaby, kendisine gelen ırkçı mesajlarla ilgili olarak sakinliğini korumakta zorluk çekti ve bir de küfürlü tweet paylaştı. Chaby, çekik gözlü olduğu için sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyen kişiye, uzun yıllardır Türkiye'de olduğunu çok da zarif olmayan bir üslupla hatırlattı.

Chaby’nin yaptığı paylaşımların ardından pek çok kişi Güney Koreli fenomene destek mesajlarını iletti. YouTube’da bir milyondan fazla abonesi bulunan Chaby, son olarak TRT 1’de yayınlanan ‘Tutunamayanlar’ adlı dizide rol almıştı.

Bu arada, henüz ülkemizde görülmeyen corona virüsü, dünyanın dört bir tarafında can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, yeni tip corona virüsü şu ana kadar 89.000'den fazla insana bulaştı ve toplamda 3.000'den fazla insanı öldürdü. Virüsten korunmak için gün içinde ellerin sık sık yıkanması gerektiğini tavsiye eden uzmanlar, hasta görünen herkesten en az 2 metre uzakta kalmanızı öneriyor.