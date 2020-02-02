Corona Virüsü Nedeniyle Çin Dışında İlk Ölüm Gerçekleşti

Dünyanın birçok yerinde ciddi güvenlik önlemleri alınmasına neden olan ve büyük bir hızla yayılan Corona virüsü, Çin dışındaki ilk canını aldı. Filipinler’de yaşayan bir kişi, Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Habertürk’ün yaptığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının geçtiğimiz hafta başkent Manila’da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora gittiğini aktardı. Yeni tip Corona virüs teşhisi konulan vatandaşın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Corona virüsü, virüsün takip edildiği internet sitesinden alınan bilgilere göre şu ana kadar 305 kişinin yaşamına mal oldu ancak bu ölümlerin biri hariç hepsi Çin’de gerçekleşti. Çin dışında birinin hayatını kaybettiği açıklaması, hastalığın görüldüğü birçok ülkede paniğe neden oldu.

Virüs hızla yayılıyor

Şu an tam anlamıyla dünyanın gündemine oturan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘uluslararası acil durum’ ilan ettiği Corona virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor. Şu an için bir aşısı bulunmayan hastalık, tüm dünya üzerinde ciddi bir korku salmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberle virüsün Türkiye’ye yaklaştığı da belirtildi. Rusya’da iki kişiye Corona virüsü tanısı konulmasıyla birlikte Türkiye’deki gerginlik de artmış durumda.

Sağlık Bakanı açıkladı: Virüs Türkiye’de değil

Hastalık bu denli hızla yayılınca Türkiye de ‘gerekli’ önlemleri aldı. Şu an için Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’de herhangi bir önlem alınması gerekmese dahi ülkemizin önlem almaya başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelen kişilerin dikkatle incelendiğini belirtti.

Tüm bunların yanı sıra dünyanın dört bir yanına uçamn THY’nin de geçtiğimiz gün Çin’e son uçuşunu gerçekleştirdiği biliniyor. Ek bir gelişme olması durumunda kaçırmamak için bizi takipte kalın.