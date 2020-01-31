Sağlık Bakanından Corona Virüsüyle İlgili Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüsü Bilim Kurulu, bugün saat 09.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan, “Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak ‘corona virüsü’ tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı” dedi.

Çin’den veya dünyanın çeşitli yerlerinden yeni tip Corona virüsü ile ilgili iç karartıcı haberler gelmeye devam ediyor. Pekin hükümetine yakın medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, şu ana kadar 9,720 onaylanmış Corona virüsü vakası bulunuyor. Enfeksiyondan hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 213’e yükseldi.

Daha önce salgına geç reaksiyon verdikleri için hata yaptıklarını itiraf eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 15 Ocak’ta Wuhan’da ortaya çıkan ilk vakadan bu yana 15 farklı ülkede görülen Corona virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan etti. Kararın ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüsü Bilim Kurulu, bugün saat 09.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanı: Türkiye'de Corona virüsü tanısı konmuş bir hasta bulunmuyor

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, “Şüpheli 68 kişiden numune alındı. Şu ana kadar Türkiye'den kesin Corona virüsü tanısı alan bir hastamız olmadı” dedi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişiler olduğunu belirten Bakan, “Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı. Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Wuhan’dan tahliye edilecek Türk vatandaşları arasında enfeksiyon kapmış herhangi bir kişinin olmadığını kaydeden Sağlık Bakanı, “Biz, tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK'ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak” şeklinde konuştu.

Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuklarını ifade eden Koca, havalimanlarına yerleştirilen termal kameralar vasıtasıyla tarama işlemi gerçekleştirildiğini aktardı. Şu ana kadar 11 bin yolcunun tarandığını ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanılmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, “Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin'e seyahat etmiş Çin'den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz” dedi.