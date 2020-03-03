Önemli Uyarı: Hasta Görünen Herkesten 2 Metre Uzakta Durun

Bugüne kadar 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsü COVID-19, tüm dünyada panik ve korku havası estirmeye devam ediyor. Herkesin kendi önlemini alması gerektiğini söyleyen sağlık uzmanları, hasta görünen herkesten en az 2 metre uzakta kalmanızı öneriyor.

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren yeni tip corona virüsü salgını, insandan insana bulaşma hızı nedeniyle başka hiçbir virüse benzemiyor. İlk kez ortaya çıktığı Aralık 2019’dan bu yana çoğu Çin ana karasında olmak üzere 80 binden fazla insana enfekte olan hastalık, etkin olduğu yerlerde hayatı tam anlamıyla felç etmiş durumda.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hasta olan herkesten uzak durulması gerektiğini söyledi. İnsanların grip benzeri belirtiler gösteren herkesle yakın temastan kaçınmasını tavsiye eden CDC, virüsün 90 cm ila 1 metre arasında tükürük ve mukus yoluyla bulaştığını belirtti.

COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip corona virüsü, enfekte olduğu kişilerde solunum sıkıntısına neden oluyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi grip benzeri semptomlar gösteren hastalık, kısa sürede zatürreye dönüşüyor. Geçmişte, enfeksiyon kontrol uzmanları, yakın temas aralığını SARS’ta olduğu gibi 90 cm olarak tanımlamışlardı ancak CDC, yeni tip corona virüsü salgını için bu mesafeyi iki katına çıkardı.

Bilim insanları, COVID-19’un 5 mikrometreden daha büyük sıvı damlacıklarında taşındığını düşünüyorlar. Fakat virüsün, aerosoller olarak bilinen, çapı 5 mikrometreden az olan daha küçük ve daha kuru damlacıklarla da taşınabildiğinden şüphe ediyor. Aerosollerü boyutları nedeniyle daha uzun süre havada kalırlar ve genellikle solunum yoluyla insandan insana geçebilirler. Örneğin, tüberküloz ve kızamık esas olarak aerosoller yoluyla bulaşır. Öte yandan uzmanlar, corona virüsünün aerosollerle taşınsa dahi, ana bulaşma mekanizmasının bu olmadığını söylüyorlar.

CDC, COVID-19 veya herhangi bir virüsten kaçınmanın en iyi yolunun, gün içinde ellerinizi sık sık yıkamak ve yüzünüze dokunmamak olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca temizlik spreyi veya ıslak mendil kullanarak kapı kolları, telefonlar ve klavyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesini öneriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, yeni tip corona virüsü şu ana kadar 89.000'den fazla insana bulaştı ve toplamda 3.000'den fazla insanı öldürdü. Çin dışında en az 69 ülkeye daha yayılan virüs, neyse ki henüz Türkiye’de kendini göstermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yurt dışından yeni dönen vatandaşlara corona virüsü riskine karşı 14 günlük kuluçka süresi boyunca evden dışarı çıkmamalarını tavsiye etmişti.