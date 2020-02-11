Corona Virüsü Nedeniyle Ölü Sayısı 1000'i Geçti (Son Durum)

Corona virüsü salgınıyla ilgili resmi rakamlara göre, toplam ölü sayısı 1000’i geçti. Ağırlıklı olarak salgının merkezi Çin’de yaşanan Corona virüsü ölümleri haricinde, taşıyıcıların sayısı da artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan Uluslararası Acil Durum geçerliliğini koruyor. Corona virüsü salgının yaygınlaştığı Çin eyaletlerindeki sokağa çıkma yasağı devam ederken, hastaların ve ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bilim camiasında 2019-nCoV adıyla da bilinen Corona virüsüne dair veriler, resmi açıklamalara dayanan pek çok kaynaktan anlık olarak takip edilebiliyor. Bunlardan birisi de ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi’nin özel olarak tasarladığı internet sitesi. Sitenin verileri, pek çok habere kaynaklık ederken son güncellemelere göre ölü sayısı 1000’in üzerine çıktı.

Corona virüsü salgınında son durum:

Ölü sayısı: 1.018

1.018 Kontrol altına alınan hasta sayısı : 4.134

: 4.134 Taşıyıcı sayısı: 43.112

43.112 Çin’deki taşıyıcı sayısı : 42.648

: 42.648 Çin dışındaki taşıyıcı sayısı: 464

464 En çok vakanın rastlandığı diğer ülkeler: Singapur (45), Hong Kong (42), Tayland (32), Güney Kore (28).

Türkiye’de Corona virüsü vakasına henüz rastlanmadı:

Gerek bakanlık gerek diğer resmi kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Salgının merkezi Wuhan’da yaşayan ve askeri uçakla Türkiye’ye getirilen vatandaşların karantina prosedürü ise devam ediyor.

Verilere göre salgının yayılması yavaşlamadı:

John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre geçtiğimiz Ocak ayında başlayan Corona virüsü salgını, ilk günlerinden bu yana ortalama günde 3 ila 5 bin kişide görülmeye devam ediyor. Yeni vakaların ağırlıklı olarak görüldüğü yerler ise genellikle Çin anakarasında bulunan büyük eyaletler ve şehirler.

Çoğu ülkenin Çin uçuşlarını ve ticari ilişkilerini Corona virüsü nedeniyle askıya alması, salgının Çin dışına çıkmasına engel olan önemli bir etmen. Dünyanın diğer bölgelerindeki sınırlı sayıdaki hastalar, virüsün bulaşmaması adına karantina altında tedavi ediliyor.

2019 nCoV’un kesin bir tedavisi henüz yok, çalışmalar devam ediyor:

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok önemli araştırma ve ilaç şirketi, Corona virüsü tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam ediyor. Çoğu şirket şu aşı ve ilaçlar üzerine çalışmaları önümüzdeki 18 ay içerisinde sonlandırmaya çalışacaklar. Bu süre zarfında virüsün bulaştığı ve tedavi altına alınan kişilerin ölüm riski devam ediyor.

Corona virüsünden korunmanın yolları için buraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Genel olarak solunum yoluyla bulaşan Corona virüsünden korunmak için taşıyıcılar ile yakın temaslardan kaçınmak gerekiyor. Gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz.