Çin, Corona Virüsüne Karşı Aşı Geliştirmeye Başladı

Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi'nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip virüse karşı aşı geliştirmeye başladığını belirtti. Haber, South China Morning Post gazetesinde yayınlandı.

South China Morning Post gazetesinin yaptığı bir habere göre Çin’de yeni tip koronavirüse karşı koymak için aşı geliştirilmeye başlandı. Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi’nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların izole edilen virüsün genetik dizininin tanımlamak için çalışma yürüttüğünü de ekledi.

Şü Vınbo, uzmanların 2 Ocak’tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek hacimli sıralama metodu kullandığı bilgisini paylaştı. Vınbo, yeni koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını belirtti.

Corona virüsü 2.019 kişide tespit edildi ve 56 kişinin canını aldı:

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Corona virüsü çıkışından bu yana 2.019 kişide tespit edildi. Bu kişilerden 56’sı hayatını kaybetti. Yeni tip virüs nedeniyle ölenlerin tümü Çin’deki hastalardan oluşuyor. Bugüne kadar Çin dışında bu virüs nedeniyle ölen bir hasta tespit edilmedi.

Corona virüsü bugüne kadar Çin, Tayland, Hong Kong, Avustralya, Fransa, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Japonya, Makao, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Nepal ve Kanada’da tespit edildi. Bu sabah ülkemiz adına çıkan iddialar yetkili isimler tarafından yalanlandı.

Çin, hastalığın yayılmasını önlemek adına birçok şehrinin giriş çıkışlarına kısıtlama getirdi. Alınan önlemler kapsamında son olarak dün Pekin’den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durduruldu. Bununla birlikte Pekin’in komşu şehri Tiencin’den de diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatleri durduruldu.

Corona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek isteyen ve bunun için çalışmalar yürüten Çin, 6 gün içerisinde 1000 yataklı bir hastane inşa edeceğini söylemişti. Bu sayede Wuhan’da virüs kapan kişilere çok daha hızlı müdahele edilebilecek. Hastane inşaatı söz verildiği gibi giderse Perşembe günü bitmiş olacak.