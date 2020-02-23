Corona Virüsünün Kuluçka Süresi, 27 Gün Olabilir

Halen tam olarak bir tedavisi bulunamayan Corona virüsüyle ilgili kötü bir gelişme daha meydana geldi. Hastalığın kuluçka süresinin 27 gün olduğu bir vaka ortaya çıktı. Uzun kuluçka süresi, hastalığın daha zor kontrol altına alınmasına sebep olabilir.

Resmi verilere göre 2 bin 400’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, etkilerini nispeten geç göstermesi sebebiyle hastalıkla mücadeleyi ve erken teşhisi daha da zor hale getiriyor. Yapılan ilk gözlemlerde, virüsün kuluçka süresinin 14 gün olduğu sonucuna varılmıştı ancak ortaya çıkan yeni bir vaka bu bilgiyi geçersiz kılabilir.

Corona virüsünün merkez üssü diyebileceğimiz Çin’in Hubei kentinde yaşayan 70 yaşındaki bir enfekte olmuş bir adamda, semptomların kendini göstermesinin süresi, daha önce tahmin edilenden çok daha geç gerçekleşti. Yaşlı adam 27 gün boyunca herhangi bir semptom göstermedi.

Kuluçka süresinin uzaması

Corona virüsünün kuluçka süresinin uzaması, hastalıkla mücadelenin çok daha zor olabileceği anlamına geliyor. Uzun kuluçka süresi, 2.000’den fazla kişiyi öldüren ve Çin dışına da yayılan hastalığın yayılmasının önüne geçilmesini bir hayli zorlaştırabilir.

Virüsün merkezi olan Hubei’deki hükûmetin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre sadece soyadı verilen Jiang, 24 Ocak günü Hubei’nin güneyinde yer alan ve enfekte olan kız kardeşinin yaşadığı Ezhou’dan Shennongjia’ya doğru yola çıkmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre 20 Şubat günü ateşlenen yaşlı adamda Corona virüsü olduğu ortaya çıktı.

Resmi rakamlara göre toplamda 2.464 kişi Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. 2.464 ölümlü vakanın 2.443 tanesi Çin’de meydana geldi. Çin’den sonra en çok ölümün meydana geldiği ülkeler ise şöyle; İran (6), Güney Kore (5), Diamond Princess gemisi (2), İtalya (2). Ölümlü vakaların gerçekleştiği diğer beş ülkede ise toplamda 6 kişi hayatını kaybetti.