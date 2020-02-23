Corona Virüsü İtalya'da Hayatı Ciddi Şekilde Etkiledi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'acil durum' olarak nitelendirilen Corona Virüsü (COVID-19) İtalya’da can aldı. Uzmanlar, İtalya’da hastalık nedeniyle ölümlerin görüldüğü iki bölgedeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Corona virüsü Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılmaya bașladı. Avrupa’da da Finlandiya, Almanya ve Fransa’da görülen salgın son olarak İtalya’da ortaya çıktı ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Konuyla ilgili olarak dün gece konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede görülen vaka sayısının 79’a yükseldiğini ve 2 vakada hastaların kurtarılamadığını söyledi. Hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina çalışmaları da başladı.

Salgın yayılıyor

Yetkililer, salgının yayılmasını durdurmak için ülkenin kuzeyindeki 10 kasabaya giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. İtalya Veneto’da 11 ve Lombardiya’da da 39 olmak üzere toplam 50 kişide virüs tespit edildiği açıklanmıştı. Reuters ise toplam vaka sayısının 58 olduğunu iddia ediyordu.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki İtalyan vatandaşından birinin 75 yaşındaki emekli bir duvar ustası, diğerinin ise 78 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı. Salgının, ülkenin en büyük kentlerinden Milano’ya yaklaştığı belirtildi.

İtalya, COVID-19’a karşı adeta teyakkuza geçerken yetkililer de “olağanüstü önlemler aldıklarını” açıkladı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişiye ise evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Başbakan Conte, “Virüsün tespit ettiği alanlara girmek ya da buradan çıkmak gerekli izin belgeniz yoksa yasaklandı” açıklamasında bulundu.

İtalya’da hayat durdu

Alınan önlemler ise oldukça geniş çaplı oldu. Ülkede okullar eğitime ara verirken bazı Serie A maçları da ertelendi. Polis ve silahlı kuvvetlere de gerekli görülmesi halinde güç kullanmaları için gerekli yetkiler verildi.

Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan’dan 26 ülkeye yayılan koronavirüs, toplam 77.794 vakada karşımıza çıkarken, sadece Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 2442 oldu. Daha önce de ölümcül olan koronavirüs salgınları olduğu biliniyor. Wuhan Virüsü olarak da bilinen COVID-19'un yarasalardan insanlara geçtiği düşünülüyor.