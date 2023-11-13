Paro Havaalanı’nı diğer havaalanlarından ayıran eşsiz birçok özelliği var fakat bunlardan en ilginci, buraya yalnızca 24 pilotun buradan iniş-kalkış yapabilmesi! İyi de neden?

Birazdan bahsedeceğimiz özellikleriyle ne kadar benzersiz bir yer olduğunu daha iyi anlayacağınız Paro Havaalanı, insan mühendisliğinin ve yetenekli pilotluğun bir kanıtı da diyebiliriz.

“Dünyanın en zorlu havaalanı pisti” olarak adlandırılan, hem havacılık meraklılarının hem gezginlerin ilgisini toplayan, doğal güzellik ve teknik karmaşıklığı buluşturan bu havaalanına yalnızca 24 pilotun iniş yapabilmesinin ardında yatan nedene bir göz atalım.

Konumu ve mimarisi, yolculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Güney Asya’da yer alan Butan ülkesinin Himalaya dağları arasında eşsiz bir vadi var: Paro Vadisi. Bu vadinin içinde ise benzersiz bir havaalanı var: Paro Havaalanı.

Burası; Himalayalar’ın yükselen zirvelerini, gür yeşillikleri ve sakin manzaraları içeren muhteşem bir arka plana sahip. Bu benzersiz konum ve mimari, harika manzarası sayesinde kalkış ve iniş sırasında yolculara muazzam bir deneyim sunuyor.

Peki bu havaalanını diğerlerinden ayıran tam olarak ne?

Paro Havaalanı, 2000 metre uzunluğuyla diğerlerine göre epey kısa ve hataya izin vermiyor. Üstelik pist, deniz seviyesinden 2.235 metre yüksekte, bu da hava yoğunluğunu ve dolayısıyla kalkış ile iniş sırasında uçak kanatlarının oluşturduğu kaldırma kuvvetini büyük ölçüde azaltıyor.

Paro Havalimanı'na uçan pilotlar, dar bir vadiden geçerek dağ zirveleri etrafında manevra yapmak ve öngörülemeyen rüzgârla uğraşmak zorunda kalıyor. İniş yolu ise dik ve hassasiyet gerektiriyor çünkü belirlenen yoldan herhangi bir sapma olursa çevredeki arazi sebebiyle korkunç sonuçlar ortaya çıkabilir.

Üstelik aletli iniş sistemlerinin yokluğu, zorluğu daha da büyüterek pilotların görsel becerilerini çok daha önemli hâle getiriyor.

Sadece 24 pilotun, Paro Havaalanı’nı kullanma izni var.

Bahsettiğimiz tüm zorlu koşulların üstesinden gelmek için Butan Sivil Havacılık yetkilileri, Paro Havaalanı'na iniş yetkisini dünya çapında yalnızca 24 yüksek vasıflı pilottan oluşan seçilmiş bir grupla sınırladı.

Bu pilotlar, sıkı bir eğitimden geçiyor ve havaalanının konumu ile pist özelliklerinden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelme konusunda olağanüstü bir yeterlilik sergilemeleri gerekiyor.

Eğitim; pilotların güvenli iniş ve kalkış yapmak için gerekli uzmanlığa sahip olmasını sağlamak amacıyla simüle edilmiş uçuşları, teknik talimatları ve çoklu değerlendirmeleri içeriyor. Bu pilot grubunun bir parçası olmak için gereken bağlılık ve özveri, Paro'nun pistinin gerektirdiği olağanüstü beceri ve cesareti yansıtıyor.

Çevreyi korumayı da ihmal etmiyorlar.

Paro Havaalanı, havacılıkta mükemmelliğin sembolü olmaya devam ederken Butan hükûmeti ve havacılık yetkilileri, çevreyi korumayı da önemsiyor. Vadinin hassas ekosistemi, havaalanından kaynaklanan rahatsızlık verici faktörleri önlemek için özenli bir yönetim gerektiriyor.

Bu yüzden Paro’ya gidiş-dönüş uçuş sayısı kısıtlanıyor ve çok dikkatli bir denge sağlamaya çalışılıyor.

Paro Havaalanı'na iniş anı ise bu şekilde: