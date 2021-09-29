COVID-19 Hastaları, Aylar Sonra Bile Semptom Gösterebiliyor

Gün geçmiyor ki hayatımızın merkezi haline ne gelmiş olan COVID-19 ile ilgili yeni bir şey ortaya çıkmasın. Yapılan yeni bir araştırma, şimdi de COVID-19 hastalarının aylar sonra bile semptom gösterebildiğini ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırma, COVID-19'a yakalanan insanların üçte birinden daha fazlasında semptomların, tanı konulduktan aylar sonra bile devam ettiğini veya tekrarladığını, bunun da potansiyel olarak uzun süreli COVID-19 vakalarının sayısının, önceden düşünülenden daha fazla olduğu anlamına geldiğini ortaya çıkardı.

PLOS Medicine dergisinde Salı günü yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar, araştırmada yer alanların yaklaşık %36'sının teşhisten üç ve altı ay sonra hala COVID-19 benzeri semptomlar bildirdiğini tespit etti. Bundan önceki çalışmaların çoğu, hastaların %10 ila %30'unda COVID-19 sonrası semptomların devam ettiğini varsaymıştı.

En az 3 hastadan 1'i aylar sonra bile semptom gösteriyor:

Çalışma, toplamda 388 bin 67 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bu kişilerden 273 bin 618'i COVID-19'lu hastalardan oluşuyordu. Çalışmanın kontrol grubuysa 114.449 grip hastasından oluşturuldu. Çalışma grubunu belirlemek için milyonlarca elektronik sağlık kaydında anonimleştirilmiş verileri tarandı.

Araştırmacılar, özellikle göğüs/boğaz ağrısı, anormal solunum, karın semptomları, yorgunluk, depresyon, baş ağrıları, bilişsel işlev bozukluğu ve kas ağrısı gibi semptomlara baktı. Araştırmanın, 3 hastadan 1'inden daha fazlasının, COVID-19 teşhisinden 3 ila 6 ay sonra kaydedilen uzun süreli COVID-19'un bir veya daha fazla özelliğine sahip olduğunu gösterdiği açıklandı.

Ayrıca, tanıdan üç ila altı ay sonra uzun süreli COVID-19 geçirenlerin kabaca %40'ının önceki üç ayda bu tür semptomlarla ilgili hiçbir kaydı olmadığı ve hastalığın akut aşamasından aylar sonra COVID-19 semptomları gösterme şansının gribe göre iki kat daha yüksek olduğu da ortaya koyuldu. Bütün bunlara ek olarak Oxford’lu ekip, daha şiddetli COVID-19 hastalığı atlatan kişilerin, uzun süreli COVID’e yakalanma olasılığının da daha yüksek olduğu sonucuna ulaştı.