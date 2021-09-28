3. Doz Koronavirüs Aşılarının Araştırma Sonuçları Açıklandı

Aylar önce 2 doz Sinovac aşısı olmanın sağladığı koruyuculuğun birkaç ayda ciddi miktarda azaldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine 3. doz kampanyaı başlatıldı ve Sinovac takvimini tamamlayanlar, 1 doz da BioNTech aşısı oldu. Aradan aylar geçti ve yapılan bir araştırma, bu ek dozun işe yarayıp yaramadığını ortaya koydu.

Çin’de üretilen ve CoronaVac adıyla da bilinen Sinovac aşısının uygulandıktan sonra koruyucu etkisini kaybettiği, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok bilim insanı, 3. Doz olarak BioNTech aşısı uygulanması yönünde çağrıda bulundu ve 3. doz aşı kampanyası başlatıldı. Aradan aylar geçti ve Türkiye’de yapılan bir çalışma, 3. doz fikrinin işe yarayıp yaramadığını ortaya koydu.

Hafsa Sultan Hastanesi’nde görev yapılan sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma, söz konusu aşının 3. dozunu alanların tamamının koruyucu miktarda antikora sahip olduğu ortaya çıktı. Böylece 3. doz fikrinin sadece Sinovac için olsa da mantıklı olduğu ve varsayılan doz miktarı olarak tanımlanabileceği belli oldu.

3. doz başarılı oldu:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görev yapan 1053 sağlık çalışanı, 2 doz Sinovac ve 1 doz BioNTech’in etkisini görmek amacıyla bir araştırmaya dahil edildi. İnaktif aşıyı 2 doz alanların 6 ay takip edildiği ve 3. dozu da aldıktan sonra sonucun gözlendiği çalışmada görüldü ki, 3. doz uygulaması tam anlamıyla amacına ulaştı. Katılımcıların hastalanma sıklığının ve antikor düzeyinin denetlendiği araştırmayı yürüten MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları; elde ettikleri verilere dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece 2 doz CoronaVac olanlarda antikor koruyuculuk düzeyi, ikinci aşıdan sonra üçüncü ayda %56’ya düşmüştür. Bu veri 3. doz aşılamanın yerinde bir karar olduğunu kanıtlamıştır. Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun, üç doz aşıyı olan bireylerin tümü koruyucu antikor düzeylerine ulaşmışlardır. Üçüncü doz aşıda uygulanan BioNTech aşısı, üçüncü doz CoronaVac aşısına göre koruyuculukta (gerek antikor düzeyi, gerekse hastalanma durumu açısından) belirgin üstünlük göstermiştir. Üçüncü dozu BioNTech olanların antikor düzeyi, katılımcıların %95’inde ölçülebilen maksimum titrenin üstündedir.”

3. doz uygulamasına tabii tutulan katılımcıların sadece 44’ü COVID-19 nedeniyle hastalandı. Ancak hiçbiri hastanede yatmadı ve hastalığı hafif şekilde ayakta geçirdi. Bu uygulamaya 4. dozun eklenmesi gerekli olur mu henüz belli değil. 3. dozun ardından da toplamda 6 ay sürecek gözlem süreci bunun cevabını verebilir. 1 doz daha BioNTech’in gerekli olduğuna karar verilirse de Sinovac’ın neredeyse gereksiz olduğu yargısı ortaya çıkabilir.