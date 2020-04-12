Hastalar, COVID-19'un İkinci Haftasını Anlattılar

Bazı koronavirüs hastaları ve onları tedavi eden doktorlar, geçtiği düşünülen hastalığın ikinci haftasında tekrar nefes darlığı ve ağrıya neden olduğunu anlatıyorlar. Hastalar, iyileştiklerini zannettikleri sırada yeniden ve bazen daha kötü belirtilerle boğuştuklarını kaydediyorlar.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 112.241 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yakalanıp atlatan hastalar ve doktorları, iyileşme belirtilerinin görünmesinin hemen ertesinde hastalığın tekrar ve daha şiddetli bir biçimde ortaya çıkabileceğini belirtiyorlar.

Dünyada COVID-19'a yakalanan insanların bir kısmı, hastalık boyunca yaşadıklarını ve belirtilerini diğer insanlarla paylaşıyorlar. Bu paylaşımlardan çıkan sonuçlardan biri de, hastalık belirtilerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi ancak genel göreceli olarak yaygın özelliklerden biri, ikinci hafta çöküşü olarak da nitelenen durum. Yani hastalar ve onları tedavi eden doktorlar, iyileşme sürecine girildiğini düşünüyorlar ancak ikinci haftada belirtiler tekrar ortaya çıkıyor.

İkinci hafta çöküşü

Uzmanlar, bazı hastaları neden ikinci hafta çöküşü yaşadığına bir açıklama getiremiyorlar. Bu tip hastalarda görülen belirtiler yüksek ateş, nefes darlığı ve aşırı yorgunluk. Örneğin 27 yaşındaki bilim gazetecisi Aria Bendix, hafif başlayan hastalık belirtilerinin bir hafta sonra daha şiddetli belirtilere dönüştüğünü söylüyor. İlk etapta sadece vücut ağrıları olduğunu söyleyen genç kadın, 24 saat sonra titremelerin başladığını belirtiyor. Bendix, 'Sanki maraton koşup sonra da bir araba tarafından ezilmiştim' diyor.

Birkaç gün sonra belirtileri azalan Bendix, iyileşme yolunda olduğunu düşünmüş ancak sonra göğüs kafesinde ağrı başlamış. Birilerinin akciğerlerini akordeon gibi sıkıştırdığını düşünen gazeteci, nefes alma güçlükleri yaşamış. Acil servise giden kadına doktorlar test yapamayacaklarını ancak belirtilerinin COVID-19'a işaret ettiğini söylemişler. Bendix ancak hafta bitiminde kendine gelmeye başlamış. Bu aşamada boğaz ağrısı hissetmeye başlamış ve 24 saat boyunca yeme ve içmede zorluk yaşamış. Belirtilerinin 14. gününde ağrılar geri dönmüş. Bendix nihayet 5 Nisan'da normal hissetmeye başlasa da, boğaz ağrısı ve yorgunluk devam etmiş.

Bir başka gazeteci, South Florida Sun Sentinel Rosemary O'Hara da hastalığının ikinci haftasında oksijen maskesine ihtiyaç duyduğunu hissetmiş. İlk belirtiler ortaya çıktığında doktora giden O'Hara'ya zatürre teşhisi konmuş ve antibiyotik verilmiş. İlaçlarını kullanan O'Hara 10 gün sonrasında daha iyi hissetmeye başlamış fakat sonrasında kötüleşmiş. İlginç olansa, belirtilerden 14 gün sonra test yaptıran O'Hara'nın testi negatif çıktı ancak gazeteci bu testin sonuçlarına güvenmediğini söylüyor.

Washington'daki Snohomish County'de yaşayan Kane de, 55 yaşında sigara içmeyen ve bilinen bir rahatsızlığı olmayan kocası Chris'in kuru öksürükle başlayan hastalığının nasıl ciddi bir vakaya dönüştüğünü şok içerisinde izlemiş. Kuru öksürük, tıkanma ve havasızlık hissiyle geçen bir haftanın ardından hastaneye giden Chris'e COVID-19 teşhisi konmuş ve oksijen desteği verilmiş. Chris şu anda hastalığından tamamen kurtulmuş durumda.

41 yaşındaki John Craven'a göre de koronavirüs iyileştiğinizi düşündürüp sizi aldatıyor. İlk belirtilerin beşinci gününde kendini iyi hisseden Craven, daha sonra kötüleşmiş, ateş ve baş dönmesi başlamış. Craven test yaptıramamış ancak COVID-19 olduğuna inanıyor. New York City'den bir tıbbi uzman Michelle Gong, solunum yetmezliğinin belirtilerin başlamasından 7 gün sonra ortaya çıktığına dikkat çekiyor. North Carolina'dan Dr. Christopher Ohl da hastaların iyileştiklerini düşündükleri anda hastalığın geri döndüğünü kaydediyor.