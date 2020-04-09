MIT, COVID-19 Takibi Sağlayan Bluetooth Sistemi Geliştiriyor

MIT, insanların COVID-19 ile temasını takip edebilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyor. Çalışma kapsamında geliştirilen Bluetooth tabanlı uygulama, insanların koronavirüse yakalanan hastalarla temas halinde olup olmadığını algılayacak.

MIT araştırmacıları tarafından yönetilen ve birçok kurumdan uzmanlar içeren bir ekip, koronavirüs hastalarının diğer insanlarla temasını izleyen bir sistem geliştiriyor. Sistem, akıllı telefonlardan yayılan Bluetooth sinyallerine dayanıyor.

Eğer bir kişi pozitif test yaparsa, telefonunun yaydığı Bluetooth sinyaliyle son 14 günde yaklaştığı kişilerin listesi veri tabanına yüklenecek. Diğer insanlar da COVID-19 hastalarıyla yakın temas kurup kurmadığını veri tabanını tarayarak görebilecekler. Bir temas algılanması halinde sistem, o kişiye virüse maruz kalmış olabileceğini bildirilecek.

Bluetooth sinyalleri COVID-19 hastalarını anonim olarak izleyecek

MIT Profesörü Ron Rivest, yayılan Bluetooth sinyallerinin, insanların enfekte olmuş bir kişiye yakın olup olmadıklarını görmelerini sağlayacağını belirtti. Cihazlardan yayılan sinyaller için takma adsız, sürekli olarak kimlik değiştiren ve izlenemeyen kriptografik teknikler kullanılıyor. Yani hastaların tanınmamaları ve güvenliği için gizlilik esas alınıyor.

Koronavirüs hastalarını otomatik olarak izlemeye yönelik bu yaklaşımın, SafePaths olarak adlandırılan gizlilik çalışmasıyla birlikte çeşitli şekillerde sunulması planlanıyor. Bluetooth sinyallerini kontrol edebilmek için, MIT Medya Laboratuvarı'nda geniş kapsamlı bir mobil uygulama geliştiriliyor.

Kullanıcılar koronavirüsle temasını veri tabanından tarayabilecek

Pozitif tanı konan hastalar, sağlık görevlilerinden bir QR kod alacaklar ve uygulama aracılığıyla kodu tarayarak, günlüklerini buluta yükleyebilecekler. Böylece uygulamaya sahip olan herkes bu günlükleri taramak için uygulamayı kullanabilecek. Bir eşleşme varsa, kullanıcılara virüs bulaşmış bir kişiyle ne kadar süre temas halinde olduğu ve yaklaşık mesafe bildirilecek.

MIT'nin uygulamaya yönelik önemli bir sonraki adımı, akıllı telefon üreticileri ve yazılım geliştiricileriyle iş birliği yapmak olacak. MIT ayrıca Massachusetts Genel Sağlık Merkezi, CSAIL, MIT Lincoln Laboratuvarı, Boston Üniversitesi, Brown Üniversitesi, MIT Medya Laboratuvarı, Weizmann Bilim Enstitüsü ve SRI International gibi kurumlarla da ortak çalışacak.

MIT'nin tasarladığı uygulama Apple kullanıcılarının kaybolan cihazlarını bulmayı sağlayan "Find My Phone" özelliği gibi çalışıyor. Bu sistemde de cihazınızı kaybettiğinizi belirttiğinizde kayıp cihazınız başka bir Apple cihazın yanındaysa diğer cihaz Bluetooth sinyallerini algılayarak size konum bilgisi veriyor.