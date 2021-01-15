COVID-19 Aşısının Yan Etkileri ve Yapılması Gerekenler

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir açıklama ile COVID-19 aşısının olası yan etkileri ve yapılması gerekenleri açıkladı. Bilinen yan etkiler hariç bir yan etki görülmesi durumunda ise sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor.

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı Türkiye’ye resmen geldi ve aşılama çalışmaları büyük bir hızla başladı. Hakkında pek çok tartışma bulunan CoronaVac aşısı ile ilgili soru işaretlerini giderebilmek adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk doz aşı vurulan isimler arasında yer alıyordu.

Her ilaç gibi CoronaVac aşısının da farklı bünyelerde farklı yan etkiler gösterme ihtimali bulunuyor ve Sağlık Bakanlığı, “COVID-19 Aşısı - Yan Etkilerle Karşılaşıldığında Yapılacaklar” başlıklı yazısıyla aşı uygulamasına katılanlara görülme ihtimali bulunan yan etkiler ve yapılacaklar konusunda bildilendiriyor.

Koronavirüs aşısı sonrası bilinenin dışında bir yan etki görülürse, sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs aşısı sonrası sık olarak karşılaşılabilecek yan etkiler ve bu durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şu şekilde:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.



"COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Aşılama uygulamasında şeffaf bir politika izlemek isteyen Sağlık Bakanlığı, kaç kişinin aşı olduğunu göstermek adına resmi internet sitesine bir sayaç ekledi. Bu arada koronavirüs aşısı olmak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almanız gerektiğini de hatırlatalım. MHRS üzerinden nasıl randevu alabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.