COVID-19 Nedeniyle Ten Rengi Değişen Doktor Normale Döndü

Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Doktor Yu Fan'dan sevindiren haber geldi. Çin medyasında yer alan haberlere göre doktorun karaciğer değerleri normale döndü. Bu da Fan'ın ten renginin yeniden normal haline dönmesini sağladı.

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin'de virüs kapan bir doktorun ten renginin değiştiğinden bahsetmiştik. Bilim insanları, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda hastalığın karaciğere verdiği hasar nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını söylemişlerdi. O doktorların birinden nihayet iyi haber geldi. Doktor Yi Fan'ın ten rengi eski haline döndü.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Fan, COVID-19'a yakalandıktan sonra kendisinin tedavisini üstlenen Wang Chen’in katıldığı bir etkinlikten haberdar oluyor. O etkinliğe giderek Chen'e teşekkürlerini sunan Fan, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken de maskesini çıkarıyor. Etkinliğe katılan kişiler de durumu fark edip o anları görüntülüyorlar.

İşte ten rengi değişen doktorun son hali

Edinilen bilgilere göre Dr. Yi Fan, eski yaşamına dönmüş durumda. Karaciğer değerleri toparlanan doktor, haliyle eski rengine de kavuşmuş oldu. Fan'ın, Chen'e duyduğu minneti göstermek için de kendisine bir demet çiçek verdiği öğrenildi.

Bu arada, aylar önce paylaştığımız bir haberimizde ten rengi değişen başka bir doktorun daha olduğundan bahsetmiştik. Fan'la aynı kaderi paylaşan diğer doktorsa ne yazık ki salgına yenik düştü. Hu Weifeng isimli doktor, haziran ayında hayatını kaybetti.