Koronavirüse Yakalanmak IQ Seviyesini Düşürüyor

Bilim insanları, COVID-19 hastalığının beyne verdiği hasarla ilgili bir araştırma yaptı. Hastalığı ağır geçiren 84 bin 285 kişiyle yapılan araştırma, hastalığın bazı insanlarda IQ düşüşüne yol açtığını ortaya koyuyor. Kimi insanların beyniyse 10 yıl kadar yaşlanıyor.

Imperial College London, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün beyne verdiği hasarla ilgili bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma, oldukça dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu. Bilim insanları, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin IQ seviyesinde düşüş yaşandığını tespit ettiler.

Araştırmanın bir numaralı ismi olan College London’dan Adam Hampshire, yaptıkları araştırmalar sonucunda COVID-19'a yakalanan bazı bireylerin beyinlerinde IQ düşüşü yaşandığının, bazı bireylerin beyinlerinde ise 10 yıl yaşlanmanın tespit edildiğini söyledi. Bilim insanları, araştırmanın hastalığı ağır şekilde atlatan 84 bin 285 kişiyle gerçekleştirildiğini söylüyorlar.

Bazı COVID-19 hastalarının IQ seviyesi, 8.5 puan düştü

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma, hastalığın geçirilme ağırlığıyla beyne verdiği hasar arasında bir ilişki olduğunu gözler önüne seriyor. Yani uzmanlara göre hastalık ne kadar ağır geçirilirse beyindeki hasar da bir o kadar artıyor. Bilim insanları, COVID-19'a yakalanmanın her yaş grubu için ölümcül olmasa da her bireyin beyin sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini söylüyorlar.

Bu arada salgının genel seyri de hiç iyi gitmiyor. Dünyanın dört bir yanında yeniden gelen haberler, salgının yayılma hızının ciddi bir ivmeyle artışta olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla, salgının ülke genelinde tırmanışa geçtiğini duyurmuştu. Salgının nasıl kontrol altına alınacağı ise hala büyük bir bilinmez.